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Гаттузо: Может показаться, что разгром Фиорентины дался нам легко, но это не так
Наставник неаполитанцев прокомментировал победу над "фиалками"
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо подвел итоги
"Может показаться, что победа далась нам легко, но это не так. При счете 1:0 Оспина совершил прекрасный сэйв, потом они попали в перекладину.
Мы сумели реализовать созданные моменты, сыграли хорошо. Надеемся повторить такое выступление в Суперкубке Италии с "Ювентусом" в среду. Нам это пригодится.
Мы знали, что нам нельзя ошибиться сегодня, мы слишком много очков потеряли дома", – рассказал наставник.
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