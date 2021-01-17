Гаттузо: Может показаться, что разгром Фиорентины дался нам легко, но это не так

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо подвел итоги разгромной победы над "Фиорентиной" в матче 18-го тура итальянской Серии А.

"Может показаться, что победа далась нам легко, но это не так. При счете 1:0 Оспина совершил прекрасный сэйв, потом они попали в перекладину.

Мы сумели реализовать созданные моменты, сыграли хорошо. Надеемся повторить такое выступление в Суперкубке Италии с "Ювентусом" в среду. Нам это пригодится.

Мы знали, что нам нельзя ошибиться сегодня, мы слишком много очков потеряли дома", – рассказал наставник.