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Гаттузо: Может показаться, что разгром Фиорентины дался нам легко, но это не так

Италия
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Наставник неаполитанцев прокомментировал победу над "фиалками"

Гаттузо: Может показаться, что разгром Фиорентины дался нам легко, но это не так
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Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо подвел итоги разгромной победы над "Фиорентиной" в матче 18-го тура итальянской Серии А.

"Может показаться, что победа далась нам легко, но это не так. При счете 1:0 Оспина совершил прекрасный сэйв, потом они попали в перекладину.

Мы сумели реализовать созданные моменты, сыграли хорошо. Надеемся повторить такое выступление в Суперкубке Италии с "Ювентусом" в среду. Нам это пригодится.

Мы знали, что нам нельзя ошибиться сегодня, мы слишком много очков потеряли дома", – рассказал наставник.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Серия А Наполи (Неаполь) Фиорентина (Флоренция)
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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