Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан готов отдать своего защитника в один из клубов Серии А
Конти не нужен Пиоли
"Милан" готов отдать своего правого защитника Андрео Конти в "Парму". Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Договоренность между клубами об аренде с правом выкупа защитника за 7 млн евро уже есть. Теперь окончательное слово за 26-летним итальянцем.
Конти выступает за "Милан" с лета 2017-го года. Тогда он перешел из "Аталанты" за 24 млн евро. В этом сезоне на его счету всего 130 минут в четырех матчах Серии А и Лиги Европы. Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Nico Schira on Twitter
Популярное сейчас
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Шахтёр сделал предложение по бразильскому вундеркинду – СМИ
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Суперлига Европы - это утопия. Есть ряд причин, почему ее не будет
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...