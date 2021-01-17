Милан готов отдать своего защитника в один из клубов Серии А

"Милан" готов отдать своего правого защитника Андрео Конти в "Парму". Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Договоренность между клубами об аренде с правом выкупа защитника за 7 млн ​​евро уже есть. Теперь окончательное слово за 26-летним итальянцем.

Конти выступает за "Милан" с лета 2017-го года. Тогда он перешел из "Аталанты" за 24 млн евро. В этом сезоне на его счету всего 130 минут в четырех матчах Серии А и Лиги Европы. Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн ​​евро.