Серия А. Интер - Ювентус 2:0. Эпохальный тройной удар

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ювентус" 2:0

Голы: Видаль 13, Барелла 52

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Видаль (Гальярдини 72), Барелла, Янг (Дармиан 77), Лукаку, Лаутаро Мартинес (А. Санчес 86)

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Кьеза, Бентанкур, Рабио (МакКенни 58), Фработта (Бернардески 58), Рэмзи (Кулушевски 58), Мората, Криштиану Роналду

Предупреждения: Янг 60, Барелла 67 - Бонуччи 36, Мората 62

Главный арбитр: Даниэле Довери

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта назвал Дерби Италии "отдельным трофеем". Но на этот раз на кону стояло гораздо больше. Шанс отбросить "Ювентус" далеко назад и превратить его в аутсайдера в борьбе трёх команд за Скудетто. Такой шанс чувствовался в атмосфере нынешнего сезона, в котором "Юве" явно уязвим. С другой стороны, с начала 2021-го года он перезагрузился, в частности, переиграв здесь же "Милан", а "Интер" как раз начал терять очки. Также комплекс неполноценности "Интера" и лично Антонио Конте против чемпиона оставался. Поэтому эта победа ценна втройне.

Было ясно, что мяч будет у "Ювентуса", "Интер" будет быстро контратаковать, а судьбу матча решат фланги. В первом тайме решил правый фланг хозяев. Хакими был активен против Фработты, проводящего первый полный сезон во взрослой команде. Также туда, как он любит, часто смещался опорник Барелла. А Лукаку не позволял левому центральному защитнику Кьеллини помогать. Потому этот фланг был разорван. Такое же могло сложиться на правом фланге атаки гостей. Но там Кьезе никто не помог, а держал его не только сверхопытный Янг, но и Бастони, игравший фактически второго левого защитника.

Всё это вылилось в 11:3 по ударам по воротам при всего 44-ёх процентах владения мячом, серию острых контратак через Бареллу и Хакими. Николо навесил на голову Видалю, и сильно критикуемый чилиец забил свой первый мяч за команду в лиге. Именно против бывшей. Хакими прострелил на него, и здесь Артуро не попал. Барелла также находил Лукаку, и тот должен был пробить сильнее. Сам Ромелу в одной атаке закрутил, Щесны отбил, а Лаутаро на добивании не попал. Мартинес также на попал после отскока от него. А в ответ разве что Рабио и Роналду проверяли Хандановича издали. КР7 тайм провалил.

Второй тайм "Интер" начал такими же атаками Хакими и Бареллы. Затем отошёл назад и вновь принялся забрасывать в контратаку. Заброс Бастони нашёл Бареллу, тот убежал от Фработты и Кьеллини и перед вратарём не промахнулся. "Ювентус" выглядел разваленным, растерянным, и после этого гола продолжал позволять сопернику контратаки. Лаутаро чуть не закрутил в угол. Ответил разве что Кьеза. Его удар отбил Ханданович.

Ныне "Юве" отстаёт от "Интера" и "Милана" на семь очков. В сезоне 2015/16 он отыгрывал большее отставание - 12. Да и по сравнению с "нерадзурри" у него матч в запасе. Но дело даже не в очках. А в том, что отыграл сегодня позорно. И в том, что такое его выступление в свете нынешнего сезона в целом совершенно не удивляет. Более того, он позволил сопернику снять почти все психологические преграды, избавиться от комплексов, добыть первую победу в дерби после двух ничьих и пяти поражений, с 2016-го года. Поверить в себя. В то время, как сам "Ювентус" ныне в себя не верит.

Конте после двух полных тактических поражений в Дерби Италии в предыдущем сезоне устроил тактический разгром, его команда впервые за четыре года добыла больше одной победы в своём самом ужасном месяце - январе. Который ещё далеко не закончен. Для неё эта победа может стать эпохальной, переломной. Как и для всего итальянского футбола. Хотя выносить приговоры в 18-ом туре ещё очень рано.