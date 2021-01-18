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Миланский Интер сменит эмблему, спонсора и название клуба к 113-летию
Уже совсем скоро
Руководство миланского "Интера" хочет провести ребрендинг клуба. По информации Football Italia и Sky Sport Italia, "нерадзурри" желают сменить эмблему и название к 113-летию клуба.
День рождения состоится 9 марта – итальянский гранд откажется от названия "Футбольный клуб Интернационале Милан" и перейдет на "Интер Милан". Буквы "I" и "M" станут двумя основными элементами новой эмблемы, которую представят в стиле минимализма. Цель боссов – подчеркнуть связь между клубом и городом.
Сообщается, что в ближайшее время "Интер" также сменит и спонсора – на футболках "черно-синих" не будет красоваться логотип Pirelli.
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