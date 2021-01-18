  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Миланский Интер сменит эмблему, спонсора и название клуба к 113-летию
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миланский Интер сменит эмблему, спонсора и название клуба к 113-летию

Италия
(2 голосов)

Уже совсем скоро

Миланский Интер сменит эмблему, спонсора и название клуба к 113-летию
Новина українською

Руководство миланского "Интера" хочет провести ребрендинг клуба. По информации Football Italia и Sky Sport Italia, "нерадзурри" желают сменить эмблему и название к 113-летию клуба.

Читайте такжеСерия А. Интер - Ювентус 2:0. Эпохальный тройной удар

День рождения состоится 9 марта – итальянский гранд откажется от названия "Футбольный клуб Интернационале Милан" и перейдет на "Интер Милан". Буквы "I" и "M" станут двумя основными элементами новой эмблемы, которую представят в стиле минимализма. Цель боссов – подчеркнуть связь между клубом и городом.

Сообщается, что в ближайшее время "Интер" также сменит и спонсора – на футболках "черно-синих" не будет красоваться логотип Pirelli.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...