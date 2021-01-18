Италия
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Агент Доннаруммы отклонил предложение Милана о продлении контракта
Игрок хочет получать 10 миллионов евро в год
"Милан" продолжает вести переговоры о продлении контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.
Агент футболиста Мино Райола отверг предложение миланского клуба, которое составляло 7 миллионов евро в год, пишет в Twitter журналист Николо Скира.
Агент настаивает, что его клиент должен получать 10 миллионов за сезон. "Милан" готов поднять свое предложение до 8 млн.
Уже летом 2021 года истекает контракт 21-летнего итальянца.
В нынешнем сезоне он провел в Серии А 16 матчей, в которых пропустил 16 голов.
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