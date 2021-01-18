Рома ищет игрока способного усилить линию атаки. В списке три футболиста

"Рома" ищет усиление атаки и рассматривает вариант с приобретением одного из форвардов, сообщает La Gazzetta dello Sport. В числе кандидатов — Стефан Эль-Шаарави, Бернард и Отавио.

28-летний Эль-Шаарави может прийти в аренду из "Шанхай Шенхуа". Заполучить 28-летнего бразильца Бернарда будет сложнее, так как главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти хочет взамен шведского голкипера "Ромы" Ольсена. Наиболее вероятным выглядит подписание 25-летнего бразильца Отавио из "Порту". Летом он станет свободным агентом.

"Рома" занимает 4 место в чемпионате Италии с 34 очками в 18 матчах.