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Манчини: Вполне нормально, что у Пирло случаются ошибки на старте тренерства
Опытный наставник защищает молодого
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал свой комментарий после матча "Интер" - "Ювентус".
"Это была хорошая игра и мне было приятно увидеть гол Бареллы. "Интера" провел отличный матч. "Ювентус"? Даже у них бывают плохие дни.
Пирло? Это нормально, что у него бывают ошибки в самом начале тренерской карьеры. Он был отличным футболистом, но быть тренером - совсем другое. Он постепенно научится", - заявил Манчини.
Благодаря вчерашней победе "Интер" сумел в таблице догнать "Милан", у которого осталась игра в запасе.
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