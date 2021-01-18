Манчини: Вполне нормально, что у Пирло случаются ошибки на старте тренерства

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал свой комментарий после матча "Интер" - "Ювентус".

"Это была хорошая игра и мне было приятно увидеть гол Бареллы. "Интера" провел отличный матч. "Ювентус"? Даже у них бывают плохие дни.

Пирло? Это нормально, что у него бывают ошибки в самом начале тренерской карьеры. Он был отличным футболистом, но быть тренером - совсем другое. Он постепенно научится", - заявил Манчини.

Благодаря вчерашней победе "Интер" сумел в таблице догнать "Милан", у которого осталась игра в запасе.