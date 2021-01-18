Травма не пришла одна. Николо Дзаньоло сдал положительный тест на COVID-19

Один из самых талантливых футболистов "Ромы" Николо Дзаньоло сдал положительный тест на коронавирус.

В своих социальных сетях итальянец заявил о том, что сейчас не ощущает никаких признаков болезни. Также Дзаньоло заявил, что хочет побыстрее вернуться к тренировкам, но пока будет поддерживать команду на расстоянии.

Zaniolo tests positive for COVID-19 https://t.co/6W37zfBnzm — RomaPress (@ASRomaPress) January 18, 2021

Отметим, что в концовке прошлого сезона Дзаньоло во второй раз в карьере порвал "кресты". Сейчас он проходит процесс реабилитации.