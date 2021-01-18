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Травма не пришла одна. Николо Дзаньоло сдал положительный тест на COVID-19

Италия
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Непростой период в карьере молодого таланта

Травма не пришла одна. Николо Дзаньоло сдал положительный тест на COVID-19
UA-Футбол
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Один из самых талантливых футболистов "Ромы" Николо Дзаньоло сдал положительный тест на коронавирус.

В своих социальных сетях итальянец заявил о том, что сейчас не ощущает никаких признаков болезни. Также Дзаньоло заявил, что хочет побыстрее вернуться к тренировкам, но пока будет поддерживать команду на расстоянии.

Отметим, что в концовке прошлого сезона Дзаньоло во второй раз в карьере порвал "кресты". Сейчас он проходит процесс реабилитации.

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В статье: Рома (Рим) Николо Дзаньоло коронавирус
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