Звезда YouTube и бездарь в жизни. Поучительная история Хашима Мастура

На прошлой неделе Хашим Мастур был арендован клубом итальянской Серии С "Карпи".

Эта новость не разлетелась по мировым СМИ, ее не комментировали ни эксперты, ни тренеры. Кому какое дело до запасного "Реджины", в конце концов? В текущем сезоне у марокканца 190 минут без результативных действий в Серии Б, вот клуб и решил от него избавиться.

Хашим Мастур давно перестал быть талантом с большим будущим. Теперь он просто неудачник, мыкающийся по трясине в поиске хоть какой-то практики. Но и с этим не всегда везет.

Таков печальный, хоть и единственно возможный финал истории, которая бурно развивалась на "Сан Сиро" лет семь-восемь назад.

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В 2012-м Хашима Мастура знали все, кто хоть немного освоил YouTube. Ролики, где 14-летний паренек мастерски жонглирует не только мячом, но и вообще всем, что попадется под руку, быстро стали вирусными в интернете.

Справедливости ради, трюки действительно зачетные. Юному воспитаннику "Реджаны" удавалось жонглировать даже маленькой вишенкой или мячиком для пинг-понга. Время от времени он феерил и в молодежном футболе - обыгрывал по полкоманды, много и элегантно забивал. Все это тоже заливалось в YouTube, где популярность Мастура била все рекорды.

Вот так за Хашимом и выстроилась очередь из грандов. "Милан", "Реал", "Барса", "Юве", "Ман Сити", за "Интер" он даже пару товарняков сыграл - с этого и начались проблемы.

Понимаете, ни одному топу не нужен был 14-летний подросток с кучей игровых недостатков. У них текли слюни исключительно по звезде YouTube, которая могла помочь продвинуться в соцсетях. Им нужен был образ, а не реальный человек. И да, это было жестоко.

Борьбу за распиаренного малыша выиграл "Милан" - "россонери" выложили полмиллиона евро. Уже по интервью тех лет было видно, что Мастур поплыл от аномального внимания.

"Мои характеристики? Контроль мяча и дриблинг. Я делаю вещи, которые другие ребята моего возраста делать не могут".

Проходит еще полгода - и Red Bull записывает легендарный ролик, где Мастур соревнуется в футбольном фристайле с самим Неймаром.

А разве годится сопернику Неймара играть за юношеские команды или даже Примаверу? Только основной состав! Когда "Милан" накрыл кризис, и пост тренера занял Кларенс Зеедорф, 14-летнего Мастура повысили до статуса игрока первой команды. Он мог побить рекорд Паоло Мальдини и стать самым юным футболистом, сыгравшим за "россонери", но Зеедорф стойко выдерживал прессинг СМИ и толпы поклонников юного дарования.

Параллельно Мастура в 15 лет заиграли за сборную Марокко - африканцы, можно сказать, выхватили Хашима из рук Италии, за чью команду U-16 он успел сыграть шесть матчей.

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Вы можете назвать то, что происходило, карьерным ростом, но это будет ложь. Все вокруг набивали подписчиков в YouTube и Twitter ценой карьеры молодого парня, который по наивности сиял от счастья.

Тогдашний тренер "Милана" U-17 Омар Данези буквально молил: "Учитывая имеющийся талант, Хашим может играть на "Сан Сиро". Но ему нужно позволить тихо и спокойно расти". Конечно, его не послушали.

Когда Зеедорф не подарил Мастуру очередной рекорд и не выпустил в Серии А, "Милан" отправил Хашима в "Малагу". Шейх Аль-Тани заплатил достаточно, чтобы Галлиани закрыл глаза на очевидное: в 16 лет в аренде в другой стране делать совершенно нечего.

Ну и пошла деградация, а как иначе? За год в Испании Хашим сыграл ровно пять минут в Примере, чем сильно потешил шейха, а остальное время записывал эффектные видосики для YouTube.

"Милану" Мастур был совершенно не нужен, и за первой арендой последовала вторая - на сей раз, в голландский "Зволле". В отличие от "Малаги", там не было давления, и на Хашима рассчитывали именно как на игрока, а не поп-звезду. Техдир клуба Герард Нейкамп отмечал: "Мы дадим ему сделать следующий шаг в карьере. То, что в 15 лет он сидел на скамейке в Милане говорит о его технических способностях, но для развития ему необходимо игровое время".

Однако Нейкамп ошибался. В Голландию прибыл уже не футболист, даже не будущий футболист, а миллионер-фристайлер, который сильно отстал от сверстников в развитии.

Штука ведь нехитрая. В 15 лет на тренировках нагрузки одни, в 16 - другие, а к 18-ти они вырастают настолько, что условные Мбаппе, Холанд или наш Забарный со старта не имеют проблем против 30-летних оппонентов. А Мастур весь этот решающий во всех смыслах отрезок пропустил. Он бил рекорды, выходя то тут, то там на пять минут; ужинал с Галлиани; здоровался с шейхами; жонглировал шариками на YouTube. Но он не развивался как футболист.

В "Зволле" Хашим сыграл лишь шесть поединков за сезон без результативных действий. В большинстве эпизодов марокканец просто откидывал мяч ближнему, а попытки обыгрыша заканчивались потерями - 15-летние ребята, которых Мастур возил, выросли, стали мощнее, крупнее. В отличие от него.

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Снова вернувшись в "Милан", Мастур уже не нашел Берлускони с Галлиани, зато обнаружил Рино Гаттузо, всеми силами пытающегося удержать на плаву то, что осталось от некогда великого клуба.

Зря он вообще показался ему на глаза. Когда Гаттузо увидел работу Мастура на тренировке, то подошел в упор и при всех объявил, что "выбьет ему зубы, если тот запишет еще хотя бы один ролик для YouTube".

Рино заставил марокканца больше вкалывать на тренировках и, по его словам, даже "заметил некоторые улучшения, после чего разрешил выходить в матчах за молодежку". Но глобально что-то исправить не смогли даже его армейские методы. В конце сезона-2017/18 у Мастура закончился контракт, и он тихо ушел.

Сперва поиграл в Греции за "Ламию", где в одном из матчей не реализовал пенальти, а потом вообще сбежал домой в Италию посреди сезона. В оправдание отец Мастура рассказывал, мол, его сын травмирован, а в клубе не обращают на это внимания.

Затем еще полгода без работы - и в октябре 2019-го игрока согласилась подписать "Реджина", выступавшая тогда в Серии С. Хашим долго набирал форму, что неудивительно, а уже в текущем сезоне 12 раз вышел на замену, разжившись ассистом - это пока его лучший год в карьере. Правда, тренерам "Реджины" этого оказалось мало, и дальше по курсу у бывшего суперталанта еще более скромный "Карпи".

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На видеообзорах последних матчей Мастура в Серии Б видно, что он старается, но игровое мышление и, особенно, физика у него на уровне детской школы. Даже нормально добить мяч куда надо с углового для него проблема.

"Когда я прибыл в Милан, то сразу увидел поднятый хайп вокруг моей персоны. Все эти компании и посредники только и думали, чтобы заработать на мне деньги, их не интересовали мои спортивные способности", - не так давно сокрушался Хашим.

Мастур отчасти прав, но он забывает, что и сам не сделал ничего, чтобы выйти из теплой ванны. Он не пахал на тренировках и не учился новому, а просто наслаждался свалившимся на голову богатством. То же самое делали его родители, агенты, друзья. Ни у кого не нашлось смелости сказать Хашиму: "Эй, кончай валять дурака и за работу!"

Вот поэтому и "Карпи", а не "Милан" и не "Барселона". Мастуру соврали - то, что он показывал для YouTube, было вовсе не футболом.

"Техника — это не жонглирование мячом 1000 раз. Любой может сделать это, практикуясь. С таким же успехом вы можете работать в цирке. Техника подразумевает под собой умение отдать передачу в одно касание, с правильной скоростью, на удобную ногу вашего партнера по команде".

Автор этой цитаты - Йохан Кройф, великий футболист и тренер. Жаль, Мастур слушал не его, а своих пиарщиков.