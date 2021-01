Вторая подряд неудача. Джампаоло официально уволен из Торино

Марко Джампаоло уволен из "Торино". Об этом сообщает официальная пресс-служба "быков".

Итальянский тренер возглавил команду в начале сезона, но смог продержаться не больше пяти месяцев. На данный момент туринский коллектив идет на 18-м месте, имея в активе 13 очков.

???? | Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata pic.twitter.com/1GynlHVoHX