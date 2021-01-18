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Вторая подряд неудача. Джампаоло официально уволен из Торино
Черная полоса в карьере тренера
Марко Джампаоло уволен из "Торино". Об этом сообщает официальная пресс-служба "быков".
Итальянский тренер возглавил команду в начале сезона, но смог продержаться не больше пяти месяцев. На данный момент туринский коллектив идет на 18-м месте, имея в активе 13 очков.
???? | Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata pic.twitter.com/1GynlHVoHX— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 18, 2021
Несколько лет назад Джампаоло считался одним из самых перспективных тренеров Италии, но после провала в "Милане" его карьера пошла на спад.
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