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Вторая подряд неудача. Джампаоло официально уволен из Торино

Италия
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Черная полоса в карьере тренера

Вторая подряд неудача. Джампаоло официально уволен из Торино
UA-Футбол
Новина українською

Марко Джампаоло уволен из "Торино". Об этом сообщает официальная пресс-служба "быков".

Итальянский тренер возглавил команду в начале сезона, но смог продержаться не больше пяти месяцев. На данный момент туринский коллектив идет на 18-м месте, имея в активе 13 очков.

Несколько лет назад Джампаоло считался одним из самых перспективных тренеров Италии, но после провала в "Милане" его карьера пошла на спад.

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В статье: Торино (Турин) Марко Джампаоло
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