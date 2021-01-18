  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Первый в 2021-м. Ибрагимович забивает на протяжении 23-х лет подряд
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый в 2021-м. Ибрагимович забивает на протяжении 23-х лет подряд

Италия
(1 голосов)

Какой-то сумасшедший показатель

Первый в 2021-м. Ибрагимович забивает на протяжении 23-х лет подряд
UA-Футбол
Новина українською

В матче 18-го тура Серии А "Милан" играет на выезде против "Кальяри". Первый гол в матче забил Златан Ибрагимович, реализовав пенальти на седьмой минуте.

Это первый точный удар шведского бомбардира в 2021-м году. Что интересно, Златан забивает уже на протяжении 23-х лет подряд - впервые он отметился еще в прошлом веке, в 1999-м.

В текущем сезоне на счету Ибрагимовича 11 голов в 12-ти играх.

Читайте такжеРоналдо: Ибра уникален. Даже если бы у меня не было травм, я бы не играл до 40 лет
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
18.01.2021 в 23:15
Оцей рекорд важко буде повторити... Не зважаючи навіть на востановчу медицину...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...