Первый в 2021-м. Ибрагимович забивает на протяжении 23-х лет подряд

В матче 18-го тура Серии А "Милан" играет на выезде против "Кальяри". Первый гол в матче забил Златан Ибрагимович, реализовав пенальти на седьмой минуте.

Это первый точный удар шведского бомбардира в 2021-м году. Что интересно, Златан забивает уже на протяжении 23-х лет подряд - впервые он отметился еще в прошлом веке, в 1999-м.

Zlatan Ibrahimović scored the first first league goal of his senior career on 29th October 1999...



7,752 days later, he's ???????????????????? getting on the scoresheet. ???? pic.twitter.com/7qfyaoMzXO