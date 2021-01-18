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Первый в 2021-м. Ибрагимович забивает на протяжении 23-х лет подряд
Какой-то сумасшедший показатель
В матче 18-го тура Серии А "Милан" играет на выезде против "Кальяри". Первый гол в матче забил Златан Ибрагимович, реализовав пенальти на седьмой минуте.
Это первый точный удар шведского бомбардира в 2021-м году. Что интересно, Златан забивает уже на протяжении 23-х лет подряд - впервые он отметился еще в прошлом веке, в 1999-м.
Zlatan Ibrahimović scored the first first league goal of his senior career on 29th October 1999...— Squawka Football (@Squawka) January 18, 2021
7,752 days later, he's ???????????????????? getting on the scoresheet. ???? pic.twitter.com/7qfyaoMzXO
В текущем сезоне на счету Ибрагимовича 11 голов в 12-ти играх.
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