Серия А. Еще один обычный день Златана в офисе - дубль

Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Милан" 0:2

Голы: Ибрагимович 7 (пен.), 53

"Кальяри": Краньо, Дзаппа (Паволетти 80), Валюкевич, Годин, Ликояннис, Марин, Данкан (Олива 69), Наингголан, Перейро (Соттил 57), Жоао Педро, Симеоне (Черри 80)

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер (Калулу 46), Романьоли, Далот, Кесси, Тонали (Мейте 72), Кастильехо, Диас (Конти 83), Хауге (Салемакерс 66), Ибрагимович

Предупреждения: Годин 83 - Романьоли 39, Салемакерс 68

Удаление: Салемакерс 74 (вторая жёлтая)

Главный арбитр: Розарио Абиссо

Дерби Италии и Римское дерби прогремели резонансными результатами. "Аталанта" резонансно не переиграла дома "Дженоа", "Наполи" раздавил "Фиорентину". "Милану" никакой резонанс был совершенно не нужен. Он желал не повторить ошибки бергамцев, спокойно победить в Кальяри и сохранить лидерство. Правда, задача сильно усложнялась отсутствием Леау, Ребича, Беннасера, Хакана Чалханоглу, Тео Эрнандеса. Злостью припёртого к стенке десятью матчами без побед и пятью поражениями подряд соперника. Зато упрощалась абсолютной уверенностью лидера лиги в себе. И возвращением Златана Ибрагимовича.

Стефано Пиоли немало побаивался соперника, ожидал страдания своей команды. Она и вправду не поразила. "Кальяри" старался, действовал смело. В первом тайме нанёс в два раза больше ударов по воротам. Если бы "кроссы" и их замыкания были более точными - забил бы. Но не сумел, и "Милану" хватило минимума. Вернувшийся в стартовый состав в лиге после почти двух месяцев Златан Ибрагимович в дебюте получил пас в глубину от Диаса, промчался вперёд, получил толчок в спину от Ликоянниса и реализовал пенальти. Также Калабрия пробивал с 15-ти и 20-ти метров. Хозяев спасли вратарь и стойка.

Пенальти Ибры оформил семь матчей подряд против "Кальяри", в которых он забивал. Такой серии против одного соперника в Серии А не было ни у кого с 2003-го года. Впрочем, на этом его обычный рабочий день был ещё вовсе не закончен. Восемь из десяти своих предыдущих мячей в сезоне 2020/21 он забил дублями. И здесь оформил пятый уже в начале второго тайма. Калабрия отлично забросил, ВАР подтвердил, что офсайда не было (сантиметры решили), а швед убежал от двоих и пробил мимо вратаря. В середине тайма он ещё получит шанс сделать хет-трик после паса Хауге вразрез. Краньо спасёт сардов.

Хозяева вновь пытались ответить, атаковать. Реально старались. Послали довольно много мячей в штрафную. На 63-ей минуте Жоао Педро вывел Симеоне на вратаря. На 83-ей минуте, после двух жёлтых карточек только-только вышедшего миланца Салемакерса за шесть минут (грязный подкат и срыв контратаки), Черри пробивал головой под перекладину. За минуту до этого Диас подтолкнул Соттила в своей штрафной. Однако Доннарумма и арбитр Абиссо оставили счёт 2:0.

В игровом плане "Милану" далеко не всегда просто с "Кальяри". И этот матч он проиграл по ударам по воротам со счётом 10:17. Сегодня он играл в лучшем случае посредственно. Зато результаты против сардов замечательные - уже 10:0 в четырёх последних матчах, шестая победа в семи последних. И в итоге, благодаря Златану, её запомнят как проходную, лёгкую. Три очка в кармане, три очка преимущества над "Интером" и десять - над "Ювентусом" в таблице. Что ещё нужно?