Златан снова берется за дело. Кальяри - Милан 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Кальяри - Милан, которые закрывали программу 18-го тура итальянской Серии А. Уже в начале игры Златан Ибрагимович, который наконец вышел в старте после травмы, открыл счет, реализовав пенальти. А сразу после перерыва он же после отличного паса Калабрии удвоил преимущество россонери. Матч так и завершился - победой Милана, который продолжает лидировать, опережая Интер на три очка. Ибрагимович снова включился в гонку бомбардиров - на его счету уже 12 голов, что на три меньше, чем у Роналду.

Серия А. 18-й тур

Кальяри - Милан 0:2

Голы: Ибрагимович 7 пен., 52