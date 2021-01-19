Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Златан снова берется за дело. Кальяри - Милан 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Кальяри - Милан, чемпионат Италии, 18 января 2021
Вашему вниманию видео обзор матча Кальяри - Милан, которые закрывали программу 18-го тура итальянской Серии А. Уже в начале игры Златан Ибрагимович, который наконец вышел в старте после травмы, открыл счет, реализовав пенальти. А сразу после перерыва он же после отличного паса Калабрии удвоил преимущество россонери. Матч так и завершился - победой Милана, который продолжает лидировать, опережая Интер на три очка. Ибрагимович снова включился в гонку бомбардиров - на его счету уже 12 голов, что на три меньше, чем у Роналду.
Серия А. 18-й тур
Кальяри - Милан 0:2
Голы: Ибрагимович 7 пен., 52
Популярное сейчас
- Алаба выбрал Реал, а Пепу нужен Лукаку. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Каштру о новом контракте с Шахтером: Интересы клуба превыше меня
- Первый спарринг комом. Динамо - Легия 0:2. Видео голов и обзор матча
- Пеп Гвардиола назвал игрока, без которого бы Ман Сити не добился нынешних высот
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО