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"Я верю в Златана". Ибрагимович рассказал, что думает о шансах Милана на Скудетто
Швед на связи
Вчера, 18 января, нападающий "Милана" Златан Ибрагимович оформил дубль в ворота "Кальяри" и принес своей команде победу (0:2). Приводит короткий комментарий шведа портал Goal.com.
– Верите ли вы, что "Милан" может взять Скудетто?
– Я верю в себя. Я верю в Златана.
"Милан" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии (43 очка после 18 туров). С 12 голами в активе Ибрагимович сравнялся с Чиро Иммобиле и Ромелу Лукаку в списке бомбардиров Серии А, трио обгоняет только Криштиану Роналду (15).
Отметим, что в "Милане" 12 голов в первых своих 8 матчах сезона в последний раз забивал Марко Ван Бастен в сезоне 1992/93. Златан отправляет снаряд в ворота соперника каждый год, начиная с 1999-го.
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