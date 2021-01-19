"Я верю в Златана". Ибрагимович рассказал, что думает о шансах Милана на Скудетто

Вчера, 18 января, нападающий "Милана" Златан Ибрагимович оформил дубль в ворота "Кальяри" и принес своей команде победу (0:2). Приводит короткий комментарий шведа портал Goal.com.

– Верите ли вы, что "Милан" может взять Скудетто? – Я верю в себя. Я верю в Златана.

"Милан" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии (43 очка после 18 туров). С 12 голами в активе Ибрагимович сравнялся с Чиро Иммобиле и Ромелу Лукаку в списке бомбардиров Серии А, трио обгоняет только Криштиану Роналду (15).

Отметим, что в "Милане" 12 голов в первых своих 8 матчах сезона в последний раз забивал Марко Ван Бастен в сезоне 1992/93. Златан отправляет снаряд в ворота соперника каждый год, начиная с 1999-го.