Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Этот путь уже дал результат". Мальдини – про стратегию Милана в трансферах Манджукича и Томори
Паоло на связи
Директор "Милана" Паоло Мальдини прокомментировал переходы Марио Манджукича и Фикайо Томори в стан итальянского гранда.
"Мы хотели приобрести Томори еще прошлым летом, Фикайо всегда был одной из наших целей. Он идеально подходит нам, мы ведем работу над последними деталями перехода. "Милан" увидел в нем те данные, которые необходимы команде".
"Мы знаем менталитет Манджукича. Советовались ли боссы с командой? Все решает руководство клуба и тренер. Мы стараемся привлекать тех, кто выделяется на фоне других, и речь сейчас не только о Марио. "Милан" продолжает действовать согласно той стратегии, которая дала результат в прошлом году, мы выбрали именно этот путь, делая ставку на сплав опыта и молодости".
Популярное сейчас
- Дмитрий Хлёбас рассказал о долгах Десны
- Златан снова берется за дело. Кальяри - Милан 0:2. Видео голов и обзор матча
- Громкий трансфер Руха, поражение Динамо и дубль Ибрагимовича. Главные новости от 18 января
- Суперлига Европы - это утопия. Есть ряд причин, почему ее не будет
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО