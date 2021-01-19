"Этот путь уже дал результат". Мальдини – про стратегию Милана в трансферах Манджукича и Томори

Директор "Милана" Паоло Мальдини прокомментировал переходы Марио Манджукича и Фикайо Томори в стан итальянского гранда.

"Мы хотели приобрести Томори еще прошлым летом, Фикайо всегда был одной из наших целей. Он идеально подходит нам, мы ведем работу над последними деталями перехода. "Милан" увидел в нем те данные, которые необходимы команде".

"Мы знаем менталитет Манджукича. Советовались ли боссы с командой? Все решает руководство клуба и тренер. Мы стараемся привлекать тех, кто выделяется на фоне других, и речь сейчас не только о Марио. "Милан" продолжает действовать согласно той стратегии, которая дала результат в прошлом году, мы выбрали именно этот путь, делая ставку на сплав опыта и молодости".