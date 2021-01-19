  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Этот путь уже дал результат". Мальдини – про стратегию Милана в трансферах Манджукича и Томори
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Этот путь уже дал результат". Мальдини – про стратегию Милана в трансферах Манджукича и Томори

Италия
(1 голосов)

Паоло на связи

"Этот путь уже дал результат". Мальдини – про стратегию Милана в трансферах Манджукича и Томори
Новина українською

Директор "Милана" Паоло Мальдини прокомментировал переходы Марио Манджукича и Фикайо Томори в стан итальянского гранда.

Читайте такжеМанджукич вскоре станет игроком Милана

"Мы хотели приобрести Томори еще прошлым летом, Фикайо всегда был одной из наших целей. Он идеально подходит нам, мы ведем работу над последними деталями перехода. "Милан" увидел в нем те данные, которые необходимы команде".

"Мы знаем менталитет Манджукича. Советовались ли боссы с командой? Все решает руководство клуба и тренер. Мы стараемся привлекать тех, кто выделяется на фоне других, и речь сейчас не только о Марио. "Милан" продолжает действовать согласно той стратегии, которая дала результат в прошлом году, мы выбрали именно этот путь, делая ставку на сплав опыта и молодости".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марио Манджукич Паоло Мальдини Милан Фикайо Томори
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sempre Milan

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...