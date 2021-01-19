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Руководство Торино выбрало нового тренера команды
Экс-игрок "быков"
Пресс-служба футбольного клуба "Торино" сообщила о том, что руководство доверило управление первой командой 47-летнему итальянскому специалисту Давиде Николе.
Туринец выступал за "Дженоа", "Тернану", "Сиену", "Торино", "Специю" и еще несколько итальянских команд из низших дивизионов. Тренерскую карьеру Давиде начал в 2010-м в "Лумеццане", в котором перед этим в том же году повесил бутсы на гвоздь. Никола успел поработать в "Ливорно", "Бари", "Удинезе", "Дженоа" и "Кротоне", с последней командой в 2016 году наставник сохранил прописку в Серии А.
???? | @DavideNicolaOff allenatore del Toro— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 19, 2021
???? https://t.co/d25sahijnw#SFT pic.twitter.com/WpGQYhk8iM
Напомним, вчера "Торино" уволил Марко Джампаоло. Сейчас команда идет на 18-й позиции в зачетном рейтинге чемпионата.
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