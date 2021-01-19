  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Руководство Торино выбрало нового тренера команды
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руководство Торино выбрало нового тренера команды

Италия
(1 голосов)

Экс-игрок "быков"

Руководство Торино выбрало нового тренера команды
Новина українською

Пресс-служба футбольного клуба "Торино" сообщила о том, что руководство доверило управление первой командой 47-летнему итальянскому специалисту Давиде Николе.

Туринец выступал за "Дженоа", "Тернану", "Сиену", "Торино", "Специю" и еще несколько итальянских команд из низших дивизионов. Тренерскую карьеру Давиде начал в 2010-м в "Лумеццане", в котором перед этим в том же году повесил бутсы на гвоздь. Никола успел поработать в "Ливорно", "Бари", "Удинезе", "Дженоа" и "Кротоне", с последней командой в 2016 году наставник сохранил прописку в Серии А.

Напомним, вчера "Торино" уволил Марко Джампаоло. Сейчас команда идет на 18-й позиции в зачетном рейтинге чемпионата.

Читайте такжеВторая подряд неудача. Джампаоло официально уволен из Торино

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Торино (Турин) Давиде Никола Торино
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Torino

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...