Руководство Торино выбрало нового тренера команды

Пресс-служба футбольного клуба "Торино" сообщила о том, что руководство доверило управление первой командой 47-летнему итальянскому специалисту Давиде Николе.

Туринец выступал за "Дженоа", "Тернану", "Сиену", "Торино", "Специю" и еще несколько итальянских команд из низших дивизионов. Тренерскую карьеру Давиде начал в 2010-м в "Лумеццане", в котором перед этим в том же году повесил бутсы на гвоздь. Никола успел поработать в "Ливорно", "Бари", "Удинезе", "Дженоа" и "Кротоне", с последней командой в 2016 году наставник сохранил прописку в Серии А.

Напомним, вчера "Торино" уволил Марко Джампаоло. Сейчас команда идет на 18-й позиции в зачетном рейтинге чемпионата.