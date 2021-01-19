Новый Конте, новый Феррара, старый Фонсека. Итоги 18-го тура Серии А

Лацио - Рома 3:0

Болонья - Эллас Верона 1:0

Торино - Специя 0:0

Сампдория - Удинезе 2:1

Наполи - Фиорентина 6:0

Кротоне - Беневенто 4:1

Сассуоло - Парма 1:1

Аталанта - Дженоа 0:0

Интер - Ювентус 2:0

Кальяри - Милан 0:2

Громкие победы в Дерби Италии и Дерби Рима, способные стать переломными, эпохальными, триумфальное возвращение Златана Ибрагимовича, неожиданная пробуксовка "Аталанты", неожиданный прорыв "Наполи" - даже при всего 24-ёх забитых мячах 18-й тур принёс нам больше интересных, значимых событий, чем мы ожидали. Также следует отметить прорыв "Кротоне" и пробуждение "Пармы", что уплотняет подвал лиги до предела. А ещё этот тур поймал тренерскую жертву - Марко Джампаоло уволен из "Торино". Замечательный сезон 2020/21 продолжается и не перестаёт изумлять и восхищать.

Десять лет спустя

Были такие периоды и десять, и 30 лет назад, когда "Ювентус" казался лишённым стержня, ДНК "Ювентуса", терял очки на ровном месте, вчистую проигрывал Топ-матчи. Именно 11 лет назад он в последний раз проиграл "Интеру" всухую. Неужели начинается новый такой период? Во всяком случае, между всеми тремя заметна одна общая черта - тренером команды тогда был её легендарный игрок с нулевым или почти нулевым опытом тренерской работы. Дино Дзофф, Чиро Феррара. Ныне Андреа Пирло сравнялся с худшим началом сезона за десять лет. Набрал на девять очков меньше, чем год назад.

Матч, который главный тренер сборной Роберто Манчини назвал почти решающим для "Ювентуса", команда проиграла безвольно. Просто рассыпалась. Тренер был разгромлен тактически. Игроки были выключены, боялись собственной тени, не знали, что делать, не боролись. Пирло говорил о неправильном настрое с самого начала, о проигранных дуэлях, об игре, хуже которой быть не может. Джорджо Кьеллини признал полный провал во всех дуэлях и на всех участках поля. Центр поля, стержень любой команды, выглядел просто жалко. "Интер" не играл особо замечательно, он просто играл против пустого места".

С последним высказыванием, выданным Арриго Сакки, я соглашусь лишь наполовину. На самом деле "Интер" отыграл замечательно. Прежде всего - тактически. Оборона отработала блестяще. Антонио Конте сумел извлечь максимум из своего преимущества на правом фланге и нивелировать преимущество соперника на правом. Хакими и Барелла разорвали Фработту и Рэмзи, Лукаку сковал Кьеллини и помешал ему помочь, в свою очередь Янг и постоянно помогавший ему Бастони сковали Кьезу. А центр поля Барелла-Брозович-Видаль в одни ворота переиграл центр "Юве", состоявший из всего двоих опорников.

Кто главный герой матча? Артуро Видаль, начавший сезон плохо, но отыгравший отлично и забивший первый гол в лиге в самый нужный момент? Он обещал, что после первого гола придут ещё десять, и, если так, "Интер" не остановить. Николо Барелла, с голом, ассистом и просто шедевральным выступлением, когда, казалось, успевал делать всё? Даже отбивать мячи вместе с Хандановичем и готовить ужин у себя дома? Но всё же я отмечу Конте. Тренер, часто критикуемый за ограниченность кругозора и провалы в решающих матчах, блестяще подготовил команду тактически и психологически. Это его победа.

"Ювентус" всегда громил меня, причём заслуженно. Так что это прогресс". Антонио отлично помнит поражения в одни ворота в Дерби Италии в предыдущем сезоне. Как и поражение от "Лацио" тогда же, в Миланском дерби в нынешнем сезоне, в решающих матчах Лиги Чемпионов, в финале Лиги Европы. Так что, по сути, эта победа, его первая большая, первая в матче огромной важности в "Интере" - не просто прогресс, а прорыв.

Правильный взгляд

Римское дерби во многом получилось похожим. И здесь хозяева открыли счёт рано, а затем легко вели игру. И здесь гораздо более опытный в Серии А тренер выиграл. И здесь выиграли красочные контратаки, а одним из главных героев стал игрок центральной оси (Луис Альберто). И здесь соперник выглядел рассыпанным, совершенно выключенным, не верящим в себя. И здесь три опорника переиграли двух. А главное - и здесь состоялся разрыв на правом фланге. Мануэль Лаццари поиздевался над Ибаньесом, и последний из-за угроз болельщиков был даже вынужден заблокировать комментарии в своём Инстаграме.

Разница в тенденциях. "Ювентус" вроде бы начал год мощно, но в этом матче отступил. "Интер" - наоборот. В Риме же тенденции как раз подтвердились. "Лацио" впервые в сезоне оформил серию из трёх побед подряд. Он свято верит, что оставил все проблемы позади и на пути назад в Топ-4. Лаццари даже считает, что поворотным пунктом был не этот матч, а предыдущие, и теперь остаётся идти лишь вперёд. То есть назад. К замечательному "Лацио" сезона 2019/20. А "Рома"? В каденции Паулу Фонсеки в матчах против грандов она набрала лишь 16 очков из 54-ёх возможных. Ещё какая тенденция!

"Против "Лацио" очень тяжело, когда даришь им два гола. После этого у нас не было шансов вернуться". С таким мышлением Фонсека и далее не будет побеждать грандов. Крис Смоллинг хотя бы собирается проанализировать такое выключение после 0:2. А Симоне Индзаги просто "видел правильный взгляд в глазах игроков". Разница не только в тактике, но и в психологии очевидна.

На ручном тормозе

На фоне двух Топ-матчей встреча в Бергамо должна была быть совершенно будничной, обыденной. "Аталанта" легко разгромит аутсайдера, выйдет на 18-20 голов в пяти матчах с начала года, Йосип Иличич выдаст шестой матч с результативным ТТД, Дуван Сапата и Луис Муриэль также порезвятся. Ничего особенного. Но в итоге и здесь мы получили резонансный результат. И даже резонансную игру. "Аталанта" вернулась к ноябрьской игре, когда выглядела уныло, не забивала "Специи" и "Вероне". Она даже не заслужила забить. А в первом тайме и вовсе пропустила бы, если бы не вратарь Голлини.

Оба тренера признали, что в первом тайме "Дженоа" играла лучше. Сочетание идеального "автобуса" с отличными контратаками через вдруг опустевший центр поля выглядело интересно. А "Аталанта" была чуть ли не разобранной. Во втором тайме Иличич хотя бы прекратил думать лишь о себе, ранее шокирующе пассивные латерали пошли вперёд и опасно угрожали воротам. Но из центральной оси по-прежнему никакой опасности не было, а все вертикальные пасы легко прерывались. Усталость, отсутствие конкретики, "Дженоа" обезоружила соперника, игравшего на ручном тормозе" - оценки СМИ по делу.

Джан Пьеро Гасперини заявил, что во втором тайме игра шла лишь в одном направлении, что его команда создала много, что 0:0 в таком матче - случайный результат. Я с ним категорически не согласен. Матч состоит из двух таймов, а первый был очень слабым, сумбурным, растерянным. В целом Сапата, Муриэль, Малиновский, Иличич, Миранчук не создали ничего. Удар Хатебура в стойку был единственным опасным моментом. Возможно, этот результат и эта игра не повлияют на общий путь команды. Как не повлияла такая же ничья дома против той же "Дженоа" почти год назад. Но матч был явно неудачным.

Тормоз высвобожден

В Неаполе также был реален резонанс. В предыдущих двух матчах "Наполи" еле переиграл аутсайдера Серии А и команду из Серии Б, в целом побеждал в двух из шести предыдущих матчей лиги. Играл плохо, даже вызывая сравнения с временами позднего Карло Анчелотти. А "Фиорентина" проиграла лишь один матч из шести, разрывала "Ювентус", чуть не выбила "Интер" из Кубка. С "Наполи" она всегда борется на равных, ровно год назад уверенно победила в Неаполе. Сцена для новой такой победы и для фестиваля бичевания "везувиани" была готова. Но в итоге на ней состоялся другой фестиваль.

"Наполи" ещё отнюдь не полностью здоров. Оба тренера говорили о двух супермоментах "Фиорентины" при 1:0 - рикошете в перекладину, спасении Оспины ("чуде", по словам Дженнаро Гаттузо) от Рибери. К 35-ой минуте гости вели по ударам по воротам со счётом 6:2. Но на этот раз удалась серия великолепных контратак хозяев. Инсинье и Политано выдали марадоновские финты, незабивной центрфорвард Петанья пошёл другим путём - двух ассистов. Ирвинг Лосано в великолепной форме. Второй чистый опорник Диего Демме придал баланс команде, а также забил. Первый - Бакайоко - заработал пенальти.

Зная "Наполи", понимаешь, что такая победа может не означать ровным счётом ничего и не иметь никаких положительных последствий. До воскресенья в нынешнем сезоне неаполитанцы забили более трёх мячей в пяти матчах. В четырёх случаях из них в следующем матче они не побеждали вовсе. Но умеют же они восхищать!

Златановый дубль

Матч с участием "Милана" также получился резонансным. Вот только этот резонанс, пятый дубль Златана Ибрагимовича в сезоне, был легко читаемым. Почти два месяца травмы, вылет всей атаки команды (Леау, Ребича, Чалханоглу, Эрнандеса), что оставляло всю ответственность за голы на Ибре, победа "Интера" в дерби и стремление сохранить отрыв от него - все эти аспекты должны были завести и завели шведа. А когда он здоров и мотивирован - он неудержим. И здесь он дважды легко убежал, будто ему 25, заработал и реализовал пенальти, реализовал выход один-на-один. У него всё просто.

У "Милана" не всё было просто. Опасения Стефано Пиоли о сопернике могли оправдаться. "Дьяволы" проиграли матч по ударам по воротам со счётом 10:17, защищались больше, чем хотели. В последние 16 минут - вдесятером. Доннарумма дважды спасал. Алексис Салемакерс и Алессио Романьоли добавились к списку отсутствующих в матче против "Аталанты" в 19-ом туре. Однако в итоге всё получилось. Выдан третий матч подряд вместе с Кубком без пропущенных. 15-й гостевой матч подряд с как минимум двумя забитыми и рекордный (за 26 лет) 16-й гостевой без поражений. Выдана проходная победа.

"Мы выдержали тест на силу", - заявил Пиоли после матча. Да, "Милан" очень силён. Особенно со Златаном.

Отряды

Главные преследователи грандов не оправдали ожиданий. "Верона" уже начала думать о Еврокубковой зоне. Но тут же проиграла "Болонье", не побеждавшей в восьми матчах подряд и уже заговорившей о борьбе за выживание. Она провалила первый тайм, её вратарь привёз пенальти, во втором не реализовала отличные шансы. Середняк. Середняком стаёт и "Сассуоло". Роберто Де Дзерби доволен игрой и результатом дома против команды из зоны вылета, покорно констатирует плохую форму своей. Она ничем не напоминает начало сезона. Лишь две победы в восьми последних матчах заставляют забыть о Топ-4.

"Беневенто" несколько туров держался в Топ-10, уже почувствовал себя середняком, но тут же влетел последней команде лиги со счётом 1:4. Хотя Филиппо Индзаги, исходя из огромного статистического преимущества, не понял, как это произошло. Класса и настроя новичку не хватило. А десятая ныне команда, которая этого заслуживает больше. Гроза грандов "Сампдория" против аутсайдеров часто спотыкается. И в субботу в первые 63 минуты играла явно хуже, чем "Удинезе". Но на этот раз сумела устроить камбек. Клаудио Раньери вмешался тремя заменами. У него сбалансированная команда.

Среди аутсайдеров проявили себя "Специя", "Дженоа", "Парма" и "Кротоне". "Специя" после побед над "Наполи" и "Сампдорией" выдержала 84 минуты вдесятером и 90 без лучшего бомбардира Нзолы. Даже создала больше, чем "Торино". Давиде Баллардини быстро сколотил отряд бойцов в "Дженоа" и лишь с одним поражением в пяти своих первых матчах лиги. Роберто Д'Аверса во втором своём матче с "Пармой" был очень близок к тому, чтобы прервать её серию из восьми матчей без побед подряд. Он также сколачивает отряд. Ну а "Кротоне" за последние 35 дней уже трижды побеждал дома. Он ожил.

С другой стороны, "Фиорентина", "Торино" и "Удинезе" разочаровали. Такой удар после тяжёлого, но вроде бы успешного выхода из кризиса способен отбросить флорентийцев назад. "Торино" также вроде бы начал выходить, но просто позорная игра в атаке против десятерых игроков "Специи" и провалы в обороне переполнили чашу терпения Урбано Кайро. Марко Джампаоло уволен. Лука Готти ещё не уволен. Но его "Удинезе" уже с семью матчами подряд без побед. Такое полное выключение после весьма успешных 63-ёх минут в Генуе недопустимо.

Украинский след

За последнюю неделю Руслан Малиновский получил возможность активно поучаствовать в двух видах матчей. В Кубке против "Кальяри" "Аталанта" создавала очень много, штурмовала ворота соперника. Против "Дженоа" у неё не получалось ничего. И оба вида матчей для украинца сложились неудачно. В четверг он был наименее заметным, наименее острым из игроков атаки. А в воскресенье активничал, пытался создавать, но проваливался во всём. Даже умные обостряющие передачи в штрафную в итоге прерывались. Ну а в остальном он был катастрофически далёк от успеха. Замена на 65-ой минуте не удивила.

Руслан опаздывал на высокий прессинг, что сильно облегчало "Дженоа" выход из обороны и проход через центр поля, он увлекался дриблингом, причём в неопасных зонах, в глубине поля. Не проходя соперников, он часто фолил на них. Проиграл восемь из 13-ти единоборств. Выдал слабый процент точности передач - 73. А во время двух опасных ударов из района линии штрафной задерживался, пытаясь переложить мяч на левую ногу, и был дважды заблокирован. Логично, что получил оценки "5" или "5.5", наравне с худшими в команде. Кое-где даже выражали разочарование от его игры в сезоне в целом.

Сложный период для украинца.

Лучший игрок тура - Николо Барелла ("Интер"). С ним команда будто в численном большинстве

Прорыв тура - Златан Ибрагимович ("Милан"). Он вернулся

Разочарование тура - Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"). Неправильно оценил плохие игру и результат

Лучший вратарь тура - Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"). Два суперсейва

Лучшие тренеры тура - Антонио Конте ("Интер") и Симоне Индзаги ("Лацио"). Вот что значит опыт