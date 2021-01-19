Официально: Милан подписал Марио Манджукича

Хорватский нападающий Марио Манджукич официально стал игроком итальянского "Милана". Пресс-служба "россонери" сообщает о трудовом договоре между клубом и футболистом, контракт истекает в конце текущего сезона.

Опция продления еще на одну кампанию – включена. Манджукич выбрал себе 9-й игровой номер.

В "Баварии" Марио становился чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира. С "Атлетико" хорват брал Суперкубок Испании. В "Ювентусе" нападающий выиграл Серию А, Кубок и Суперкубок Италии.