Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Милан подписал Марио Манджукича
Друг для Златана?
Хорватский нападающий Марио Манджукич официально стал игроком итальянского "Милана". Пресс-служба "россонери" сообщает о трудовом договоре между клубом и футболистом, контракт истекает в конце текущего сезона.
Опция продления еще на одну кампанию – включена. Манджукич выбрал себе 9-й игровой номер.
В "Баварии" Марио становился чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира. С "Атлетико" хорват брал Суперкубок Испании. В "Ювентусе" нападающий выиграл Серию А, Кубок и Суперкубок Италии.
Популярное сейчас
- Коуч Колоса объяснил, почему не захотел взять Милевского в пару к Селезневу
- Жерсон Родригес продемонстрировал свою технику на защитниках Легии
- Громкий трансфер Руха, поражение Динамо и дубль Ибрагимовича. Главные новости от 18 января
- Суперлига Европы - это утопия. Есть ряд причин, почему ее не будет
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО