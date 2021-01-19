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Официально: Милан подписал Марио Манджукича

Италия
(1 голосов)

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Официально: Милан подписал Марио Манджукича
Новина українською

Хорватский нападающий Марио Манджукич официально стал игроком итальянского "Милана". Пресс-служба "россонери" сообщает о трудовом договоре между клубом и футболистом, контракт истекает в конце текущего сезона.

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Опция продления еще на одну кампанию – включена. Манджукич выбрал себе 9-й игровой номер.

В "Баварии" Марио становился чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира. С "Атлетико" хорват брал Суперкубок Испании. В "Ювентусе" нападающий выиграл Серию А, Кубок и Суперкубок Италии.

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В статье: Марио Манджукич Милан
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Источник:
AC Milan

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Комментарии (1)
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ulrich (Одеса)
19.01.2021 в 13:35
Шева, ты следующий!
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