Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манджукич: Большая честь надеть футболку Милана
Теперь осталось доказать это на поле
Форвард Марио Манджукич, подписавший сегодня контракт с "Миланом", поделился своими эмоциями после данного трансфера.
"Благодарен руководству "Милана" за возможность присоединиться к этому великому клубу. Для меня большая честь надеть эту историческую футболку и сражаться за "россонери".
От себя могу пообещать отдавать всего себя в каждой игре и помочь команде всем, чем смогу", - написал хорват в своих социальных сетях.
I am thankful to the @acmilan leadership for the opportunity to join this great club - it will be a real honor to wear this iconic jersey and fight for the #rossoneri ????⚫ I can only promise to give my best effort in every game and try to help the team in any way that I can ???????? pic.twitter.com/JSp8yXp2ds— Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) January 19, 2021
Напомним, что до этого Манджукич четыре года провел в составе "Ювентуса", одного из главных соперников нынешнего "Милана" на чемпионство.
Популярное сейчас
- Милан остаётся единоличным лидером, Юве лишь пятый. Турнирная таблица Серии А - 2020/21
- Помощник Луческу подытожил первый контрольный матч Динамо на сборе
- Громкий трансфер Руха, поражение Динамо и дубль Ибрагимовича. Главные новости от 18 января
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО