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Манджукич: Большая честь надеть футболку Милана

Италия
(1 голосов)

Теперь осталось доказать это на поле

Манджукич: Большая честь надеть футболку Милана
UA-Футбол
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Форвард Марио Манджукич, подписавший сегодня контракт с "Миланом", поделился своими эмоциями после данного трансфера.

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"Благодарен руководству "Милана" за возможность присоединиться к этому великому клубу. Для меня большая честь надеть эту историческую футболку и сражаться за "россонери".

От себя могу пообещать отдавать всего себя в каждой игре и помочь команде всем, чем смогу", - написал хорват в своих социальных сетях.

Напомним, что до этого Манджукич четыре года провел в составе "Ювентуса", одного из главных соперников нынешнего "Милана" на чемпионство.

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В статье: Марио Манджукич Милан
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