Манджукич: Большая честь надеть футболку Милана

Форвард Марио Манджукич, подписавший сегодня контракт с "Миланом", поделился своими эмоциями после данного трансфера.

"Благодарен руководству "Милана" за возможность присоединиться к этому великому клубу. Для меня большая честь надеть эту историческую футболку и сражаться за "россонери".

От себя могу пообещать отдавать всего себя в каждой игре и помочь команде всем, чем смогу", - написал хорват в своих социальных сетях.

I am thankful to the @acmilan leadership for the opportunity to join this great club - it will be a real honor to wear this iconic jersey and fight for the #rossoneri ????⚫ I can only promise to give my best effort in every game and try to help the team in any way that I can ???????? pic.twitter.com/JSp8yXp2ds