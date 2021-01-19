Артур: Роналду или Месси? Сложный вопрос, но я бы выбрал Криштиану

Экс-игрок "Барселоны" Артур, играющий ныне в "Ювентусе", ответил на главный футбольный вопрос: кто лучше - Месси или Роналду.

"Они оба - два великих игрока, но каждый из них проявляет себя по-разному. Лео не очень много говорит в раздевалке, но на поле всегда выступает главным героем.

Роналду наоборот, любит общаться со всеми и постоянно присутствует в раздевалке. Нелегко сказать, кто лучше, но я бы выбрал Криштану", - заявил бразилец.

В текущем сезоне Артур отыграл 17 матчей.