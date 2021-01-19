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Артур: Роналду или Месси? Сложный вопрос, но я бы выбрал Криштиану

Италия
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А ведь раньше играл с Лео

Артур: Роналду или Месси? Сложный вопрос, но я бы выбрал Криштиану
UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок "Барселоны" Артур, играющий ныне в "Ювентусе", ответил на главный футбольный вопрос: кто лучше - Месси или Роналду.

"Они оба - два великих игрока, но каждый из них проявляет себя по-разному. Лео не очень много говорит в раздевалке, но на поле всегда выступает главным героем.

Роналду наоборот, любит общаться со всеми и постоянно присутствует в раздевалке. Нелегко сказать, кто лучше, но я бы выбрал Криштану", - заявил бразилец.

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В текущем сезоне Артур отыграл 17 матчей.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Барселона Артур
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