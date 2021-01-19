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"Дал ему подзатыльников больше, чем отец". Гаттузо рассказал о своих отношениях с Пирло
Завтра сыграют друг против друга
Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал о своих взаимоотношениях с Андреа Пирло. Вместе они пересекались в "Милане" и сборной Италии.
"Мы вместе начинали, когда нам было 15 лет, после выиграли молодежный чемпионат Европы, после чемпионат мира. Он был очень важен для моей карьере, мы во многом помогали друг другу.
В своей автобиографии он написал, что часто подшучивал надо мною, но я дал ему больше подзатыльников, чем его отец. Мы много раньше разговаривали после матчей, иногда он меня бесил, но сейчас он все больше занят", - рассказал Гаттузо.
Уже завтра Гаттузо и Пирло будут в качестве оппонентов - "Ювентус" и "Наполи" разыграют Суперкубок Италии.
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