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Отметил дубль Роме? Хавбек Лацио перенес операцию по удалению аппендикса

Италия
(2 голосов)

Аппендицит – дело житейское

Отметил дубль Роме? Хавбек Лацио перенес операцию по удалению аппендикса
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Полузащитник римского "Лацио" Луис Альберто точно пропустит несколько матчей "орлов", вчера 28-летнему испанскому хавбеку удалили аппендикс.

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Пресс-служба "Лацио" сообщает, что Луис перенес острую форму аппендицита. Наверняка футболист пропустит поединок 1/8 Кубка Италии с "Пармой" и матч Серии А против "Сассуоло". Напомним, в пятницу, 15 января, "орлы" обыграли в римском дерби "Рому", Альберто оформил дубль.

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Аппендицит – это воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) разной степени выраженности. Одно из наиболее частых заболеваний брюшной полости, требующих хирургического лечения. В послеоперационный период некоторое время часто наблюдается слабость организма.

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В статье: Луис Альберто Лацио (Рим)
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Источник:
Lazio

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