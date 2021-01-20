Отметил дубль Роме? Хавбек Лацио перенес операцию по удалению аппендикса

Полузащитник римского "Лацио" Луис Альберто точно пропустит несколько матчей "орлов", вчера 28-летнему испанскому хавбеку удалили аппендикс.

Пресс-служба "Лацио" сообщает, что Луис перенес острую форму аппендицита. Наверняка футболист пропустит поединок 1/8 Кубка Италии с "Пармой" и матч Серии А против "Сассуоло". Напомним, в пятницу, 15 января, "орлы" обыграли в римском дерби "Рому", Альберто оформил дубль.

Аппендицит – это воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) разной степени выраженности. Одно из наиболее частых заболеваний брюшной полости, требующих хирургического лечения. В послеоперационный период некоторое время часто наблюдается слабость организма.