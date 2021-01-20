Чертёнок и шахматист. Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо в новой ипостаси

Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо практически стали именами нарицательными. Противоположными. По стилю игры, поведению, биографии. Причём теми самыми противоположностями, которые идеально соединяются в идиллическую гармонию. Правда, оба уже тренируют, а не играют. Вновь совершенно разными, противоположными путями. Впервые их новые пути пересекутся сегодня в войне Севера и Юга - холодного, богатого, расчётливого Турина с горячим, экспрессивным, бедным Неаполем. Легендарное партнёрство перерастёт в легендарное противостояние? Один из них уже с первой попытки "уволит" другого?

Чертёнок

Сын рыбака из Калабрии албанского происхождения. Из бедного южного региона, известного мафией Ндрангетой и восстанием в 1970-ом году, когда почти год удерживал независимость. Человек, думающий на калабрийском диалекте и лишь затем не очень успешно переводящий на итальянский. А в ответ на насмешки партнёров по команде Рино просто бил кулаками, хватался за ножи и даже вилки. Как и в ответ на обливание его огнетушителем (Даниэле Де Росси) и баррикадирование дверей его комнаты. Также Гаттузо был весьма суеверен и почти весь Чемпионат Мира-2006 проходил в одной "счастливой" одежде.

"Мы постоянно находили пути издеваться над ним. Особенно из-за неправильного спряжения глаголов. Всякий раз, когда он открывал рот, в раздевалке начинался бразильский карнавал. Это уже были не Миланелло, не Коверчано, а Маракана, и Рино вещал по-португальски, не подозревая об этом. Хотя и по-итальянски он говорил, не подозревая. И даже когда в кои-то веки правильно, мы всё равно поправляли его. Что злило его ещё больше... Несколько раз он пытался убить меня вилкой. Иногда кто-то пропускал матчи из-за такого, а клуб прикрывал заявлениями о "мышечных травмах", - рассказывал Пирло. Чертёнок.

Гаттузо и вправду начинал с самих низов. Воспитанник скромной "Перуджи" уже в 19 лет оказался в холодной и чужой Шотландии, а затем - в "Салернитане". В "Рейнджерс" его даже заставляли играть на позиции правого защитника. Но и там он боролся как бешеный. Али Маккойст рассказывал, что тренер просил Дженнаро на тренировке перед дерби с "Селтиком" умерить пыл. Однако тот не понимал по-английски. А вызвавшийся объяснить по-итальянски Пол Гаскойн, наоборот, заявил калабрийцу, что тренер недоволен недостатком его усилий. И уже в следующем стыке получил прямой ногой в грудь.

Тренерская карьера также складывалась очень тяжело. Уже в 35 лет он возглавил "Сьон", став его пятым тренером в сезоне 2012/13. Клуба, президент которого был затем дисквалифицирован за пощёчину другому тренеру. Затем был "Палермо" сумасшедшего Маурицио Дзампарини. Тонущий финансово греческий ОФИ. На Крите Рино приходилось материться на пресс-конференции и стучать по столу. Оттуда он уходил, возвращался под градом просьб игроков и вновь уходил. "Пизу" он поднял в Серию Б, но и опустил назад. А в Примаверу "Милана" уже приходил израненным с желанием спрятаться от взрослого футбола.

И даже неожиданный взлёт в первую команду не убрал скептицизм. Его "Пиза" отлично оборонялась, но штамповала 0:0 и 0:1. Его "Милан" часто обвиняли в скучном шаблонном медленном футболе, в отсутствии идей в атаке, отсутствии тренерской руки. Даже лучший сезон "россонери" за последние семь лет со всего одним очком позади зоны Лиги Чемпионов не убедил скептиков. Даже третье место в каденции по очкам после "Ювентуса" и "Наполи", даже финал и полуфинал Кубка Италии.

Шахматист

Для Пирло всё складывалось гораздо легче. Выходец из ломбардийской семьи виноделов, разбирающийся в теме и даже иногда дегустирующий вина, уже в детстве считался талантом. Уже в 16 лет он был брошен в стартовый состав "Брешии" Мирчей Луческу, обычно тихий Луиджи Симони чуть ли не переворачивал столы в кабинете Массимо Моратти, требуя взять его в "Интер". Во второй каденции в "Брешии" ему посчастливилось играть с Роберто Баджо. И даже когда "Интер" в 2001-ом и "Милан" через десять лет отказывались от него - он находил новый Топ-клуб и доказывал предыдущему его жестокую ошибку.

И на поле всё давалось ему легко. "Я выглядел будто усталым. Моя манера двигаться вводила в заблуждение". Пока гениальный пас либо удар не прояснял всё. О нём говорили, что он руководил игроками как шахматист - фигурами на доске. Что играет будто в галстуке и пиджаке. Называли последним артистом в эру атлетов. Марчелло Липпи называл тихим лидером, разговаривающим ногами. Тот же Симони говорил, что у него счётчик в голове. И все уверены, что он родился тренером и преуспеет в этом качестве. Тем более, что, как отмечает Филиппо Индзаги, "Ювентус" поможет в трудные минуты и будет терпелив.

Скрытые демоны и ангелы

Впрочем, в характерах, взаимоотношениях Пирло и Гаттузо не всё черно-белое. Прежде всего, вне футбола Рино стеснительный и добрейший человек. Весной он отдал свою месячную зарплату в пользу простых работников "Наполи". Он за свой счёт пригласил в ресторан 60 человек - даже кладовщиков команды. В ОФИ также отказался от части зарплаты, заявляя, что его интересует только футбол. Он строг, но справедлив, прям и честен. Потому игроки обожают его. В южном Неаполе южанин пришёлся полностью ко двору, сразу же поймав местный менталитет. И философски заявляя, что "здесь то же море, хотя и большее".

"Он замечательный человек ещё прежде чем замечательный тренер", - заявляет Лоренцо Инсинье. "Он завоевал всех", - добавляет Эдоардо Рея, отлично знающий, каково работать тренеру в Неаполе. "Он вытащил "Наполи" своим гарибальдийским духом", - экс-капитан команды Сальваторе Ароника также восхищён. И вправду, только такой как он мог вытащить "Наполи" из развалин бунта игроков и за весьма короткие сроки построить мощную сплочённую команду. Вновь стать третьим по отдельной таблице - второго круга предыдущего сезона. А любимый Кубок даже выиграв у "Ювентуса", тем самым открыв дорогу Пирло.

Сам Андреа также не так прост. "У него лицо ангела, но в раздевалке он сукин сын. Ломает, вертится. Я столько раз бил его! Я ему дал больше подзатыльников, чем его отец! Однажды он с забытого мною телефона послал сообщение Адриано Галлиани о том, что если я получу желаемый контракт, отдам ему свою сестру", - вспоминает Дженнаро. Пирло подтверждает: "Я болван, балабол. Несу феерический бред, вожу товарищей за нос, но люди уверены, что я всё это на полном серьёзе. Ни до кого не доходит, а мне безумно весело". То есть он не настолько индиффирентен и меланхоличен, как кажется.

В плане стиля работы, правда, оба отвечают стереотипам. Гаттузо всегда участвует во всём, подтверждает, что "орёт на игроков 24 часа в сутки", открыто критикует их. "Если я отпускаю вожжи - они прекращают работать". Ирвинга "Чуки" Лосано он зовёт раз сто за матч. Мексиканцу помогает, ведь он лучший в команде. Но в целом такой стиль часто вызывает трения между тренером и игроками. На Пирло же наоборот, игроки жалуются, что почти не разговаривает с ними, что сложные тактические занятия ведут помощники. Во время матчей со скамьи запасных кричит не он, а один из игроков-ветеранов.

Рино умеет и решать проблемы. Неделю назад он устроил ужин для команды, и игроки подтвердили, что это помогло успокоить атмосферу. Результат - 6:0 над "Фиорентиной". Андреа также пытается измениться, начал злиться, жёстко требовать от игроков в прессе, футболить бутылки. Этого хватило на мощное начало года. Но затем состоялся влёт "Интеру".

За и против Сарризма

Удивляют и тренерские взгляды обоих. Казалось, "питбуль" Гаттузо будет ставить "автобусы" и играть длинными забросами. Но он как раз упрямо желает разыгрывать из обороны через короткий пас. "Меня всегда бесили испанцы. Ты бегаешь за ними как угорелый, а они пас-пас и уже ушли". Именно так играет "Наполи". "Он хочет построить тики-таку, " - поясняет экс-игрок "Милана" Кевин-Принс Боатенг. Сам же тренер заявляет: "Хочу, чтобы с мячом мы были красивы как Брэд Питт, а без него - уродливы как я". Говорит и об игре в шлемах, но и об эстетике. О последнем - даже больше, чем Пирло.

Как раз такое ожидали от Пирло-тренера - прежде всего розыгрыш мяча. Но оказалось, что для него главное - вещи, которыми не отличался как игрок. Интенсивность и яростный высокий прессинг. В своей дипломной работе на тренерских курсах Андреа говорил о желании владеть мячом и о коротком пасе. Но и о мгновенных "жестоких" перехватах после потери мяча и голах за 5-10 секунд. Он за смену мест, позиций в атаке, за скорость, напор. За коллективную игру. За динамичных игроков. За наполнение штрафной площадки и зоны перед ней. И пока эта динамика и высокая игра как раз бьёт по нему.

В принципе, Гаттузо пытается вернуть "Наполи" утерянный Сарризм. "Вертикальную тики-таку". А Пирло призван вытащить "Ювентус" из Сарризма, его худшего варианта. Ближе к футболу в стиле Антонио Конте. И первый, пожалуй, лидирует. Он всего на полтора года старше (43), но уже тренирует семь лет. Уже кое-что построил в "Наполи". И именно как тренер он имеет шанс выйти из тени друга.

Последнему же на первом взрослом посту в карьере придётся изменить мышление игроков. Судя по началу, работы у него очень много. И не факт, что он знает, как её выполнить. Его первый блин выходит комом.

В принципе, оба в схожем состоянии. В Неаполе всегда драматизируют, бросаются из крайности в крайность. Ещё десять дней назад в свете слабой игры и результатов популярным был хэштег #Gattusoout. Его команда очень много создаёт, по ударам по воротам безоговорочно лучшая в лиге. Уже шесть раз забивала 4-6 мячей за матч. Но часто наивна, плохо реализует. Настоящие южане - то скандал, то карнавал. "Ювентус" также наивен, часто мягок. Джорджо Кьеллини говорит, что с Пирло высота может быть захватывающей, то есть игра - очень яркой, но и падение болезненным. Сейчас второе торжествует.

"Когда я видел игру Пирло, думал о смене профессии. Я помог его карьере? Да ну, не сравнивайте шоколадную пасту с дерьмом". Гаттузо, конечно, скромничает. В своём деле он был не хуже, чем Пирло - в своём. А как тренер гораздо опытнее и вовсе не туп. "Андреа - тренер "Ювентуса"? Он попал. Ему повезло начать там, но карьеры игрока недостаточно. Тренер - совсем другая профессия. Нужно учиться, тяжело работать и мало спать. Он должен спросить себя, готов ли к этому". Не факт, что Андреа уже получил ответ. И тем интереснее сегодняшняя битва в Суперкубке. Первая из многих.