Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер рассматривает возможность обмена хавбеками с лондонским Арсеналом
Эриксен возвращается в Англию?
По информации издания Tuttosport, боссы "Интера" рассматривают возможность обмена – Кристиан Эриксен может отправиться в Лондон, а Лукас Торрейра присоединится к миланской команде.
Читайте такжеПочеттино хочет видеть в ПСЖ Дибалу и Эриксена
Как сообщает источник, "нерадзурри" хотят иметь в своем составе толковый "бэкап" для Марсело Брозовича. Напомним, сейчас Торрейра выступает за "Атлетико" на правах аренды.
26-летний Кристиан сыграл за "Интер" 14 неполных матчей во всех турнирах в текущем сезоне. Лукас провел 13 матчей за "матрасников".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Football Italia
Популярное сейчас
- Беседин вытеснит Супрягу, что делать Шахабу? Халат Милевского #14
- Забивной форвард Динамо, новый Алан Патрик и вундеркинд Днепра-1. Десять молодых талантов УПЛ
- Король инстаграма: Месут Озил разрывает соцсети после приезда в Турцию
- Милан остаётся единоличным лидером, Юве лишь пятый. Турнирная таблица Серии А - 2020/21
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...