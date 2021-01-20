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Интер рассматривает возможность обмена хавбеками с лондонским Арсеналом

Италия
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Эриксен возвращается в Англию?

Интер рассматривает возможность обмена хавбеками с лондонским Арсеналом
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По информации издания Tuttosport, боссы "Интера" рассматривают возможность обмена – Кристиан Эриксен может отправиться в Лондон, а Лукас Торрейра присоединится к миланской команде.

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Как сообщает источник, "нерадзурри" хотят иметь в своем составе толковый "бэкап" для Марсело Брозовича. Напомним, сейчас Торрейра выступает за "Атлетико" на правах аренды.

26-летний Кристиан сыграл за "Интер" 14 неполных матчей во всех турнирах в текущем сезоне. Лукас провел 13 матчей за "матрасников".

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В статье: Кристиан Эриксен Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Интер (Милан) Лукас Торрейра
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Источник:
Football Italia

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