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Проблемы с арифметикой аукнутся технарем? В матче со Специей Фонсека сделал 6 замен вместо 5

Италия
(1 голосов)

"Волки" все равно проиграли

Проблемы с арифметикой аукнутся технарем? В матче со Специей Фонсека сделал 6 замен вместо 5
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Вчера, 19 января, "Специя" обыграла "Рому" на "Стадио Олимпико" в рамках 1/8 финала Кубка Италии (2:4). В овертайме встречи экс-тренер "Шахтера" и наставник "волков" Пауло Фонсека совершил грубую ошибку.

Все дело в том, что португальский специалист провел 6 замен (4 в основное время и 2 в овертайме), в то время как формат турнира позволяет проводить тренерам только 5 субституций (4 в основное и 1 в овертайме).

В начале первого тайма дополнительного времени защитник Манчини и вратарь Лопес были удалены, поэтому Пауло пришлось выпускать на поле голкипера Фусато вместо защитника Кристанте. Однако Фонсека решил этим не ограничиваться и поменял Ледесму на Ибаньеса.

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На видео можно заметить, как Лоренцо Пеллегрини сомневается в действиях своего алленаторе: "Это шестая замена?" Таким образом, "Рома" бы в любом случае проиграла со счетом 0:3 из-за нарушения регламента.

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В статье: Кубок Италии Рома (Рим) Паулу Фонсека Специя (Италия)
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Источник:
CdS

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Комментарии (1)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
20.01.2021 в 12:27
фонсека розрахувався не жарт... аж вовки в Римі з розпачу виють
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