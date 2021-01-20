Малиновский выйдет с первых минут на матч с Удинезе

Аталанта сыграет в гостях с Удинезе в рамках 10-го тура Серии А. Джан Пьеро Гасперини назвал состав на данный поединок.

Украинец Руслан Малиновский сыграет в данной встрече с первых минут.

Матч Удинезе — Аталанта состоится сегодня, 20-го января. Начало матча — в 16:00 по киевскому времени.