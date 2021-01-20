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Малиновский выйдет с первых минут на матч с Удинезе
Украинец в последних матчах оставался на скамейке для запасных
Аталанта сыграет в гостях с Удинезе в рамках 10-го тура Серии А. Джан Пьеро Гасперини назвал состав на данный поединок.
Украинец Руслан Малиновский сыграет в данной встрече с первых минут.
Матч Удинезе — Аталанта состоится сегодня, 20-го января. Начало матча — в 16:00 по киевскому времени.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.01.2021 в 16:40
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