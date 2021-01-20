  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Малиновский выйдет с первых минут на матч с Удинезе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский выйдет с первых минут на матч с Удинезе

Италия
(1 голосов)

Украинец в последних матчах оставался на скамейке для запасных

Малиновский выйдет с первых минут на матч с Удинезе
Новина українською

Аталанта сыграет в гостях с Удинезе в рамках 10-го тура Серии А. Джан Пьеро Гасперини назвал состав на данный поединок.

Украинец Руслан Малиновский сыграет в данной встрече с первых минут.

Матч Удинезе — Аталанта состоится сегодня, 20-го января. Начало матча — в 16:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.01.2021 в 16:40
Чекаємо на реакцію дружини гравця: А ти в натурє хто такой?)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...