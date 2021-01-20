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Неожиданное повышение. Ювентус может подписать Пентека, отпустив в Германию игрока запаса

Италия
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Неожиданное повышение. Ювентус может подписать Пентека, отпустив в Германию игрока запаса
UA-Футбол
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Кшиштоф Пентек может снова оказаться в Серии А. Об этом сообщает Corriere Torino.

Сейчас в услугах польского нападающего заинтересован "Ювентус", который ищет форварда на подмену Роналду и Морате. В обмен на Пентека в "Герту" может отправиться Федерико Бернардески.

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Пентек в свое время был главным открытием в Серии А, проведя на высоком уровне сезон 2018/19. Однако после его карьера пошла на спад, а "Милан" быстро продал его в "Герту".

В текущем сезоне в составе берлинской команды он успел забить четыре гола в 17-ти играх.

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В статье: Ювентус (Турин) Герта (Берлин) Федерико Бернардески Кшиштоф Пентек
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