Неожиданное повышение. Ювентус может подписать Пентека, отпустив в Германию игрока запаса

Кшиштоф Пентек может снова оказаться в Серии А. Об этом сообщает Corriere Torino.

Сейчас в услугах польского нападающего заинтересован "Ювентус", который ищет форварда на подмену Роналду и Морате. В обмен на Пентека в "Герту" может отправиться Федерико Бернардески.

Пентек в свое время был главным открытием в Серии А, проведя на высоком уровне сезон 2018/19. Однако после его карьера пошла на спад, а "Милан" быстро продал его в "Герту".

В текущем сезоне в составе берлинской команды он успел забить четыре гола в 17-ти играх.