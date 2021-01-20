Италия
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Основной защитник Лацио пропустит ближайшие два месяца
Получил травму в дерби
Бразильский защитник "Лацио" Луис Фелипе пропустит ближайшие три месяца. Об этом передает Calciomercato.
Центрбек получил травму в игре против "Ромы". У него диагностировано повреждение лодыжки, из-за которого завтра будет проведена операция. Он не сыграет до марта месяца.
В текущем сезоне Фелипе успел отыграть 14 матчей и отдал одну голевую передачу.
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