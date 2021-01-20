Основной защитник Лацио пропустит ближайшие два месяца

Бразильский защитник "Лацио" Луис Фелипе пропустит ближайшие три месяца. Об этом передает Calciomercato.

Центрбек получил травму в игре против "Ромы". У него диагностировано повреждение лодыжки, из-за которого завтра будет проведена операция. Он не сыграет до марта месяца.

В текущем сезоне Фелипе успел отыграть 14 матчей и отдал одну голевую передачу.