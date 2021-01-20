  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Основной защитник Лацио пропустит ближайшие два месяца
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Основной защитник Лацио пропустит ближайшие два месяца

Италия
(1 голосов)

Получил травму в дерби

Основной защитник Лацио пропустит ближайшие два месяца
UA-Футбол
Новина українською

Бразильский защитник "Лацио" Луис Фелипе пропустит ближайшие три месяца. Об этом передает Calciomercato.

Центрбек получил травму в игре против "Ромы". У него диагностировано повреждение лодыжки, из-за которого завтра будет проведена операция. Он не сыграет до марта месяца.

Читайте такжеРеальный уровень Фонсеки. Тактический анализ матча Лацио - Рома

В текущем сезоне Фелипе успел отыграть 14 матчей и отдал одну голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лацио (Рим) Луис Фелипе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...