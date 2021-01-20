Ювентус - Наполи: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Суперкубка Италии

Чемпион Италии "Ювентус" и обладатель кубка "Наполи" разыграют в очном матче Суперкубок. Игра начнется сегодня в 22:00.

Читайте также Чертёнок и шахматист. Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо в новой ипостаси

Что интересно, неаполитанцы обыграли именно туринскую команду в финале кубка. Пирло может завоевать первый трофей в своей тренерской карьере.

Суперкубок Италии

"Ювентус" 22:00 "Наполи"