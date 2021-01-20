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Ювентус - Наполи: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Суперкубка Италии

Италия
(1 голосов)

Кто возьмет трофей?

Ювентус - Наполи: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Суперкубка Италии
UA-Футбол
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Чемпион Италии "Ювентус" и обладатель кубка "Наполи" разыграют в очном матче Суперкубок. Игра начнется сегодня в 22:00.

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Что интересно, неаполитанцы обыграли именно туринскую команду в финале кубка. Пирло может завоевать первый трофей в своей тренерской карьере.

Суперкубок Италии
"Ювентус" 22:00 "Наполи"

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В статье: Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь)
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