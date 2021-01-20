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Ювентус - Наполи: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Суперкубка Италии
Кто возьмет трофей?
Чемпион Италии "Ювентус" и обладатель кубка "Наполи" разыграют в очном матче Суперкубок. Игра начнется сегодня в 22:00.
Что интересно, неаполитанцы обыграли именно туринскую команду в финале кубка. Пирло может завоевать первый трофей в своей тренерской карьере.
Суперкубок Италии
"Ювентус" 22:00 "Наполи"
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