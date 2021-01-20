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Спортивный директор Ювентуса: Мы очень верим в Пирло

Италия
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Несмотря на некоторые ошибки

Спортивный директор Ювентуса: Мы очень верим в Пирло
UA-Футбол
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Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паритичи заявил, что несмотря на последнее поражение "Интеру", руководство команды продолжает верить в Андреа Пирло.

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"Мы не провели хороший матч, но сейчас у нас игры каждые три дня. Нет времени думать о том, что было в прошлом, нужно постоянно смотреть вперед.

"Ювентус" очень верит в своего тренера. У нас было несколько отличных выступлений, бывали и плохие игры. Этот сезон очень и очень сложный для всех", - заявил Паратичи.

Сегодня у Пирло есть шанс завоевать свой первый трофей в тренерской карьере - "Ювентус" борется за Суперкубок в игре против "Наполи".

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Фабио Паратичи
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