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Спортивный директор Ювентуса: Мы очень верим в Пирло
Несмотря на некоторые ошибки
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паритичи заявил, что несмотря на последнее поражение "Интеру", руководство команды продолжает верить в Андреа Пирло.
"Мы не провели хороший матч, но сейчас у нас игры каждые три дня. Нет времени думать о том, что было в прошлом, нужно постоянно смотреть вперед.
"Ювентус" очень верит в своего тренера. У нас было несколько отличных выступлений, бывали и плохие игры. Этот сезон очень и очень сложный для всех", - заявил Паратичи.
Сегодня у Пирло есть шанс завоевать свой первый трофей в тренерской карьере - "Ювентус" борется за Суперкубок в игре
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