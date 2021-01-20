Спортивный директор Ювентуса: Мы очень верим в Пирло

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паритичи заявил, что несмотря на последнее поражение "Интеру", руководство команды продолжает верить в Андреа Пирло.

"Мы не провели хороший матч, но сейчас у нас игры каждые три дня. Нет времени думать о том, что было в прошлом, нужно постоянно смотреть вперед.

"Ювентус" очень верит в своего тренера. У нас было несколько отличных выступлений, бывали и плохие игры. Этот сезон очень и очень сложный для всех", - заявил Паратичи.