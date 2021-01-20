Суперкубок Италии. Ювентус - Наполи 2:0. В одну реку двумя автобусами не въехать

Суперкубок Италии

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Ювентус" - "Наполи" 2:0

Голы: Криштиану Роналду 64, Мората 90+5

Нереализованный пенальти: Л. Инсинье 80 (неточно)

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Данило, Кьеза (Бернардески 46), Артур, Бентанкур (Рабио 84), МакКенни, Кулушевски (Мората 84), Криштиану Роналду

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи (Политано 85), Демме (Льоренте 85), Бакайоко (Элмас 67), Лосано, Зелински, Л. Инсинье, Петанья (Мертенс 72)

Предупреждения: Криштиану Роналду 74 - Зелински 89

Главный арбитр: Паоло Валери

Война Севера и Юга. В которой обычно страдающие последние желали во второй раз подряд забрать трофей у первых и чувствовали, что могут это сделать. Первая дуэль тренеров Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо. В которой первый выглядел аутсайдером, в кризисе. В последние дни Андреа пинал даже ленивый. Его практически объявили никаким тренером, а его команду - не способной преуспеть. Арриго Сакки даже заявил, что в Дерби Италии "Интер" играл против пустого места. Гаттузо же ещё неделю тому подвергался критике, видел хэштеги #Gattusoout. Так что этот трофей был явно нужен обоим.

Гаттузо после 6:0 над "Фиорентиной" ожидаемо не стал ничего менять. Пирло же ожидаемо многое изменил после "Интера". Неожиданно в полдень в Реджо-Эмилию приехал отсутствовавший из-за коронавируса Куадрадо и сразу же был брошен в бой на своём правом фланге. А Данило и Кьеза перешли закрывать лучшего игрока соперника Лосано на левом, который "Интер" разрывал. Да и в целом туринцы настроились как на финал. Начали прессингом четверых, заставляли "Наполи" немного нервничать, в первой четверти матча владели мячом 60 процентов времени. 57 - к свистку об окончании первого тайма.

Вот только не создал "Юве" ничего, кроме плохих ударов издали и пары опасных забросов, классно прерванных Кулибали. Играл крайне медленно. Поэтому "Наполи" мог позволить себе сидеть в обороне и искать контратаки. А в середине тайма даже доминировал и создал единственный опасный момент. Лосано замыкал навес Демме головой в упор. Щесны спас. Таким образом, первый тайм почти полностью напомнил июньский финал Кубка. Мяч у туринцев при нуле креатива, неаполитанцы спокойно сидят в обороне, а в минуты своей активности создают больше, чем соперник. Хотя также очень мало.

В начале второго тайма чемпион наконец-то создал. Сразу же супермомент. МакКенни прострелил слева, а заменивший получившего травму Кьезу Бернардески пробивал в упор. Точнее, погладил мяч, и именно из-за этого Оспина успел накрыть на линии. Также Роналду при забросе столкнулся с Оспиной, но успел пробить. Не попал. В целом темп возрос. Обладатель Кубка также пытался атаковать. Однако оказалось, что в таком темпе именно он не успевает. И, если при рикошете Маноласа ему сильно повезло, то при последующем угловом от Бакайоко мяч отскочил почти к линии ворот. Где был Роналду.

Таким образом, тактика Гаттузо провалилась, и нужно было переходить к Плану Б. Атаковать. В принципе, не получалось. Точнее, команда Пирло не позволяла. Она продолжала прессинговать, держать мяч. Сохраняла результат удушением соперника, как в лучшие годы. Хотя и не создала ничего. Правда, уже не раз замечали, что её лучшие годы прошли, а ныне она слишком часто теряет преимущество, привозит. Привезла и сегодня. Но на этот раз ей повезло. Пенальти, назначенный за фол МакКенни на Мертенсе на ровном месте, Инсинье отправил в рекламные щиты.

В добавленное время прострел справа Политано из отличной позиции замкнул в Щесны, и тут же Куадрадо и Мората разыграли контратаку. И такой расклад символизировал всё то, что состоялось в этом матче. "Ювентус" оказался сильнее характером, склонил детали в свою пользу, как и нужно в финале. Да и по игре выглядел гораздо увереннее соперника, пусть и далеко не блестяще. А "Наполи"? Логично, что "автобусная" тактика во втором финале уже не прошла. В лузерстве перед матчем обвиняли обе команды, но у "Юве" ещё остался багаж победителя предыдущих лет.

Что изменит эта победа, первая для "бьянконери" после двух подряд поражений в кубковых финалах? Пирло может почувствовать уверенность в своих тренерских способностях. Ведь именно его тактические решения позволили перекрыть соперника. Игроки, бурно праздновавшие, также могут вновь поверить в себя и вернуться в лигу. Они ответили на провал в дерби и подтвердили слова почти всех экспертов о том, что "Ювентус" дважды подряд не проваливается. А "Наполи"? Он остаётся нестабильным, недостаточно мощным. Недостаточно готовым для больших дел.