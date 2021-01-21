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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории. Но это не точно

Италия
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Историки не находят общего языка по поводу того, у кого больше голов

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории. Но это не точно
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Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду помог своей команде обыграть "Наполи" в финале Суперкубка Италии, со счетом 2:0. Роналду открыл счет на 64-й минуте.

Этот гол стал для Криштиану 760-м в карьере, учитывая официальный матчи за первые команды своих клубов и сборную Португалии. Всего в активе Криштиану 5 мячей за "Спортинг", 118 мячей за "Манчестер Юнайтед", 450 мячей за "Реал" и 85 мячей за "Ювентус". Также в составе сборной Португалии на счету бомбардира 102 гола.

35-летний футболист стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола, опередив Йозефа Бицана (759 голов), Пеле (757 голов), Ромарио (743 гола) и Лионеля Месси (719 голов). Согласно другим данным, у Бицана более 805 забитых мячей, тогда как у Роналду — 778 голов.

Напомним, что ранее Криштиану Роналду превзошел достижение бразильского форварда Пеле, который в 812 официальных матчах забил 757 голов.







                                                    

                                
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                                В статье:
                                Криштиану Роналду Ювентус (Италия)                            

                                                

                        

                            

                                
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Источник:

                                    Sport.ua                                                            

                        

                        

                    

                

            


            

            

                

    

        
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