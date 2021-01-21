Разные эмоции: Пирло рад завоевать первый трофей как алленаторе Юве, Гаттузо говорит о поле и шахматах

Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло и главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировали итоги Суперкубка Италии. Напомним, вчера, 20 января, туринцы обыграли "адзурри" со счетом 2:0. Цитирует обоих специалистов портал Football Italia.

"Я очень рад завоевать свой первый трофей в качестве тренера. Когда ты берешь кубок как игрок, то это другое. Я возглавляю великолепную команду, "Ювентус" – клуб с большой историей. В финале главное победить. Нашей задачей было доказать, что мы уже не та команда, которая проиграла "Интеру". Досадно за Рино, но я рад за себя", – отметил Пирло.