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Разные эмоции: Пирло рад завоевать первый трофей как алленаторе Юве, Гаттузо говорит о поле и шахматах
Андреа и Рино на связи
Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло и главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировали итоги Суперкубка Италии. Напомним, вчера, 20 января, туринцы обыграли "адзурри" со счетом 2:0. Цитирует обоих специалистов портал Football Italia.
"Я очень рад завоевать свой первый трофей в качестве тренера. Когда ты берешь кубок как игрок, то это другое. Я возглавляю великолепную команду, "Ювентус" – клуб с большой историей. В финале главное победить. Нашей задачей было доказать, что мы уже не та команда, которая проиграла "Интеру". Досадно за Рино, но я рад за себя", – отметил Пирло.
"Я должен поблагодарить своих футболистов за отдачу, они быстро перестали робеть по ходу встречи. Матч очень напомнил мне шахматы, было много тактических моментов. И несколько слов о поле, оно находится в ужасном состоянии, играть на нем было непросто, но это не оправдание", – подытожил Гаттузо.
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