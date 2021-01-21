Гол на 20-й секунде и соло Муриеля. ВИДЕО, как Аталанта не смогла обыграть Удинезе

Вашему вниманию видео обзор матча Удинезе - Аталанта, которые доигрывали 10-й тур итальянской Серии А. Поединок начался шокирующее для команды из Бергамо, в основе которой вышел Малиновский - уже на 20-й секунде Перейра забил гол. Аталанта отыгралась перед перерывом благодаря наглости Луиса Муриеля, который прошел через центр обороны как нож сквозь масло. Для колумбийца это 11-й гол в чемпионате. В конце концов, игра так и завершилась - ничьей 1:1.