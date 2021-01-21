Италия
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Аталанта отказывается продавать Гомеса в любой из клубов Италии
Куда же перейдет игрок?
Руководство "Аталанты" сообщило агенту нападающего Алехандро Гомеса, что готово отпустить игрока, однако клуб не будет рассматривать вариант продажи бывшего капитана в другую команду из Италии, информирует Corriere dello Sport.
Аргентинец поссорился с главным тренером "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини в конце 2020 года, после чего перестал появлятся в составе команды.
В текущем сезоне Гомес провел 16 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
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