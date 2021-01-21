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Рома ищет замену Паулу Фонсеке

Италия
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Рома ищет замену Паулу Фонсеке
Новина українською

"Рома" рассматривает двух тренеров, которые могут сменить нынешнего наставника команды Паулу Фонсеку, пишет Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В сферу интересов римлян входят Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри. Однако оба специалиста предпочитают брать новую команду летом.

В качестве временных сменщиков португальца "Рома" рассматривает Вальтера Маццарри и Лучано Спаллетти.

В Серии А римляне занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очка после 18 матчей.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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