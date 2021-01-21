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Российский форвард Кокорин перейдет в Фиорентину
Остался только медосмотр
Александр Кокорин продолжит карьеру в "Фиорентине". Об этом сообщила пресс-служба российского "Спартака".
Сумма трансфера составит четыре миллиона евро, а сам футболист подпишет контракт до 2024-го года. В ближайшее время Александр пройдет медосмотр.
В ближайшее время Александр Кокорин отправится в Италию и в случае успешного прохождения медосмотра станет игроком «Фиорентины»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 21, 2021
Перед отъездом в «Фиорентину» нападающий попрощался с красно-белыми и поблагодарил команду за полгода, проведенные вместе ????
Кокорин в текущем сезоне успел забить два гола в десяти матчах.
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