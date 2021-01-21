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Российский форвард Кокорин перейдет в Фиорентину

Италия
(3 голосов)

Остался только медосмотр

Российский форвард Кокорин перейдет в Фиорентину
UA-Футбол
Новина українською

Александр Кокорин продолжит карьеру в "Фиорентине". Об этом сообщила пресс-служба российского "Спартака".

Сумма трансфера составит четыре миллиона евро, а сам футболист подпишет контракт до 2024-го года. В ближайшее время Александр пройдет медосмотр.

Кокорин в текущем сезоне успел забить два гола в десяти матчах.

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В статье: Александр Кокорин Спартак (Москва) Фиорентина (Флоренция)
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Комментарии (16)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2021 в 19:52
и ни одного возражения от "патриотов", почему на сайте ненужная инфа про рос. футболёра (зато как кинулись в обсуждение!!!), который переходит в зарубежный чемп! редакция, вы там ваще не алё? зачем здесь эта информация?
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0
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.01.2021 в 20:11
Петросян, угомонись, ослоумный ты наш
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
21.01.2021 в 19:33
алієв з мілевським на фоні того скандалу з цим алканавтом кокоріним - виглядають ще доволі пристойними особами... пзц, чому саме у Фіорентіну (сцуки, про@бали нещодавно 6:0 Наполі у Серії А) і тепер думають, що покращать якимось чином за рахунок придбання цього рашистського бухаріка командні результати... хто узагалі додумався до такого маразматичного трансферу... про суму трансферу взагалі слів дібрати не вдається - в УПЛ скільки непоганих гравців (не страждаючих алкоголізмом) коштують менше 4 млн євро... це якась рашистська махінація з боку спартака...
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+4
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
21.01.2021 в 19:33
За бомжей довольно неплохо играл, мясным не знаю, не следил. Кокорин пример того, что не все решают деньги. За преступление отсидел реальный срок. Освободился, играет дальше.
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
21.01.2021 в 19:41
не футболіст, алконавт - алконавтом залишається приклад алієва - горбатого могила лише виправить
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+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
21.01.2021 в 19:23
Это все Газпром, устраивает своих блювотней
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+1
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
21.01.2021 в 19:33
Мясными владеет Лукойл.
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
21.01.2021 в 19:35
федун і карпін - у спартачей заседатели верхушки...
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
21.01.2021 в 19:19
за ЩО!? 4 млн євро - та за на порядок кращих гравців виплачували клаусули у декілька азів менші, а цей ханурік ще ж недобру славу має...
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+2
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
21.01.2021 в 19:34
Кокорин неплохой игрочила.
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
21.01.2021 в 19:38
Dnepr1978 (Днепропетровск) ти що на рівні нашого пердива чи рпл - можливо... але не рівень Серії А - извольте, уж...
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
21.01.2021 в 19:16
Що-о-о у мою найулюбленішу команду перейде цей алкаш-свинорус російська версія алієва, тільки в найгірших уявленнях.. нічого собі - "надрезультативність" - 2 голи у 10 матчах... там що у Фіорентіні, клубні боси дахом поїхали вже зовсім
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+4
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
21.01.2021 в 19:34
Алиев только стандарты и исполнял.
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+1
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Харьковчанин (Харків)
21.01.2021 в 19:06
побарабану
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+2
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Tenma7 (Чернигов)
21.01.2021 в 18:49
Интересно, они с его биографией ознакомились?)
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+2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
21.01.2021 в 19:23
Tenma7 (Чернигов) враження що цього алкаша всліпу беруть (зауважте, не безкоштовно! що узагалі тоді дико), наче в Італії геть не в курсі того алкоскандалу кількарічної давнини у російському футболі...
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+2
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