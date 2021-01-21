Манджукич: Мне нравится дух Милана

Новичок "Милана" Марио Манджукич прокомментировал свой переход в новую команду.

"Я готов к новому вызову. Мне нужно быть готовым помочь команде как можно быстрее. Счастлив, что перешел в "Милан". Мне нравится атмосфера в коллективе.

Смотрел несколько их матчей, мне нравится дух команды. "Милан" - боевая команда, даже несмотря на наличие молодых футблистов", - заявил хорват.

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В ближайшей игре "россонери" сыграют против "Аталанты".