  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Манджукич: Мне нравится дух Милана
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манджукич: Мне нравится дух Милана

Италия
(1 голосов)

Поможет команде стать чемпионом?

Манджукич: Мне нравится дух Милана
UA-Футбол
Новина українською

Новичок "Милана" Марио Манджукич прокомментировал свой переход в новую команду.

"Я готов к новому вызову. Мне нужно быть готовым помочь команде как можно быстрее. Счастлив, что перешел в "Милан". Мне нравится атмосфера в коллективе.

Смотрел несколько их матчей, мне нравится дух команды. "Милан" - боевая команда, даже несмотря на наличие молодых футблистов", - заявил хорват.

Читайте такжеМанджукич: Большая честь надеть футболку Милана

В ближайшей игре "россонери" сыграют против "Аталанты".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марио Манджукич Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...