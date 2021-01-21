  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. СМИ: У Фонсеки обострились отношения с двумя лидерами Ромы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: У Фонсеки обострились отношения с двумя лидерами Ромы

Италия
(2 голосов)

Ситуация сложная

СМИ: У Фонсеки обострились отношения с двумя лидерами Ромы
UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе римская "Рома" неожиданно вылетела из кубка Италии, что может повлечь за собой неприятные последствия для Паулу Фонсеки.

Читайте такжеПроблемы с арифметикой аукнутся технарем? В матче со Специей Фонсека сделал 6 замен вместо 5

После того, как стало известно о нарушении регламента, из клуба был уволен один из тренеров - Джанлука Гомбер. По данным Corriere dello Sport, это накалило атмосферу в команде.

Сегодня Эдин Джеко и Лоренцо Пеллегрини напряженно пообщались с Фонсекой, требуя вернуть в команду Гомбера. Два лидера говорили от лица всего коллектива.

Ранее мы сообщали, что Фонсека может быть уволен в ближайшее время.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...