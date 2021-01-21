СМИ: У Фонсеки обострились отношения с двумя лидерами Ромы

На этой неделе римская "Рома" неожиданно вылетела из кубка Италии, что может повлечь за собой неприятные последствия для Паулу Фонсеки.

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После того, как стало известно о нарушении регламента, из клуба был уволен один из тренеров - Джанлука Гомбер. По данным Corriere dello Sport, это накалило атмосферу в команде.

Сегодня Эдин Джеко и Лоренцо Пеллегрини напряженно пообщались с Фонсекой, требуя вернуть в команду Гомбера. Два лидера говорили от лица всего коллектива.