Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: У Фонсеки обострились отношения с двумя лидерами Ромы
Ситуация сложная
На этой неделе римская "Рома" неожиданно вылетела из кубка Италии, что может повлечь за собой неприятные последствия для Паулу Фонсеки.
После того, как стало известно о нарушении регламента, из клуба был уволен один из тренеров - Джанлука Гомбер. По данным Corriere dello Sport, это накалило атмосферу в команде.
Сегодня Эдин Джеко и Лоренцо Пеллегрини напряженно пообщались с Фонсекой, требуя вернуть в команду Гомбера. Два лидера говорили от лица всего коллектива.
Ранее мы сообщали, что Фонсека может быть уволен в
Популярное сейчас
- Шахтер – Лех. АУДИО онлайн трансляция спарринга горняков
- Динамо, Шахтёр, Мариуполь и Днепр-1 сегодня проведут матчи. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- "Это не позор". Зидан – о вылете Реала из Кубка от команды третьего по рангу дивизиона Испании
- Милан остаётся единоличным лидером, Юве лишь пятый. Турнирная таблица Серии А - 2020/21
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место