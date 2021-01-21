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Пока еще не лучший? Чешская федерация футбола уверяет, что Йозеф Бицан забил больше Роналду

Италия
(1 голосов)

И кому верить?

Пока еще не лучший? Чешская федерация футбола уверяет, что Йозеф Бицан забил больше Роналду
UA-Футбол
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Во вчерашнем матче матче Суперкубка Италии Криштиану Роналду забил 760-й гол в карьере. Его поспешили назвать лучшим бомбардиров в истории футбола.

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Но чешская федерация футбола выступает против. Они заявили, что подсчитали все голы Йозефа Бицана в официальных матчей. По их подсчетам тот нанес 821 точный удар, а не 759.

Напомним, что Йозеф Бицан - австрийский и чехословацкий форвард, который выступал в 30-х - 50-х годах прошлого века. Большн всего игр провел за "Славию".

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В статье: Криштиану Роналду Чехия Ювентус (Турин) Йозеф Бицан
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Комментарии (2)
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Лектор (Черкассы)
21.01.2021 в 21:30
Смешное сравнение, эти недооценённые чехи наверно и мир сотворили....Кто вообще это такой?! Впервые слышу...Да, я не за Роналду или Месси, а за его величество Футбол
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+3
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Hevari (Киев - Луцк)
21.01.2021 в 21:53
Полуфиналист ЧМ-34, один из лидеров "Вундертима" - сборной Австрии тренера Хуго Майзля, которая считается одной из лучших сборных довоенной поры (да и в истории).
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0
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