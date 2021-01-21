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Пока еще не лучший? Чешская федерация футбола уверяет, что Йозеф Бицан забил больше Роналду
И кому верить?
Во вчерашнем матче матче Суперкубка Италии Криштиану Роналду забил 760-й гол в карьере. Его поспешили назвать лучшим бомбардиров в истории футбола.
Но чешская федерация футбола выступает против. Они заявили, что подсчитали все голы Йозефа Бицана в официальных матчей. По их подсчетам тот нанес 821 точный удар, а не 759.
The best goalscorer in football history? ????— Czech Football Team (@ceskarepre_eng) January 21, 2021
The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.
Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p
Напомним, что Йозеф Бицан - австрийский и чехословацкий форвард, который выступал в 30-х - 50-х годах прошлого века. Большн всего игр провел за "Славию".
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