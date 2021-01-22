Шахматы, прессинг и первый трофей Пирло. Тактический разбор матча Ювентус - Наполи

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло взял первый трофей в тренерской карьере. Этот матч имел важное значение для обеих команд. "Наполи" не избалован трофеями и для клуба с юга Италии возможность побороться за Суперкубок – это не рядовое событие. Касательно "Ювентуса" – это возможность в некоторой степени перезагрузить неудачно складывающийся сезон.

Положительные эмоции от завоевания трофея должны добавить уверенности и молодому главному тренеру, и команде, которая не может себя комфортно чувствовать на непривычном пятом месте в турнирной таблице Серии А.

У "Наполи" после феерической победы над "Фиорентиной" со счетом 6:0 в стартовом составе была только одна замена. Вместо Хюсая на позиции правого защитника вышел Ди Лоренцо. У "Ювентуса" кадровых перестановок в старте было значительно больше. После поражения от "Интера" с первых минут матча с "Наполи" вышли сразу четыре новых игрока.

Возвращение справившегося с коронавирусом Куадрадо оказалось просто триумфальным. Колумбиец объективно был лучшим в матче за Суперкубок. Его появление в старте уже вносило серьезные коррективы и перестановки. Кьеза был автоматически переведен на левый фланг, Данило теперь играл не правого, а левого защитника, а в фазе игры его команды с мячом становился левым центральным центрбеком в тройке.

Пару форвардов с Роналду на этот раз составил Кулушевски, Мората остался на скамейке в ожидании запланированной замены во втором тайме. Вместо провалившего игру с "Интером" Рабио центр поля с Бентанкуром цементировал Артур. И наконец, вместо Рэмзи вышел МакКенни. Именно американец выполнял привычные функции валлийца. При позиционных атаках он оставлял свой фланг латералю, в данном случае – Куадрадо, а сам смещался в центр, к паре форвардов. МакКенни постоянно открывался между линиями обороны "Наполи" и создавал перегрузы в штрафной в завершающих стадиях атак.

"Ювентус" - "Наполи" 2:0

Голы: Криштиану Роналду 64, Мората 90+5

Нереализованный пенальти: Инсинье 80 (неточно)

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Данило, Кьеза (Бернардески 46), Артур, Бентанкур (Рабио 84), МакКенни, Кулушевски (Мората 84), Криштиану Роналду

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи (Политано 85), Демме (Льоренте 85), Бакайоко (Элмас 67), Лосано, Зелинский, Л. Инсинье, Петанья (Мертенс 72)

Предупреждения: Криштиану Роналду 74 - Зелинский 89

На сриншоте выше – перестроение "Ювентуса" при переходе в позиционную атаку. МакКени покидал позицию правого хавбека и смещался в зону перед центральными защитниками соперника, а Куадрадо поднимался вверх и закрывал весь фланг. Кстати, на данном скрине Куадрадо выполняет заброс за спины защитникам на ход Роналду. Это была важная часть плана на игру Пирло. Защитники, в основном Бонуччи и Куадрадо (оба обладают потрясающим длинным пасом) на протяжении всего матча пытались использовать высокую линию обороны "Наполи". Возможно, поэтому в старте вместо Мораты вышел более мобильный Кулушевский.

"Наполи" в фазе игры без мяча перестраивался на структуру 4-4-2 и встречал чемпионов средним блоком. Команда Гаттузо насыщала центральную зону, предлагая сопернику развивать свои атаки на флангах. Организованный, коллективный прессинг неаполитанцы включали лишь по триггеру. Основным импульсом для номинальных гостей был пас назад. Давление было непродолжительным и если мяч не удавалось отобрать, то "Наполи" быстро возвращался к принципам зональной обороны.

На этом скриншоте – частая картина. МакКенни предлагает себя между линиями, а Роналду и Кулушевски расходятся и занимают широкие позициии по отношению друг к другу в полупространствах. Криштиану играл слева, а Кулушевски справа. Очень важную роль при розыгрыше мяча в первой и второй трети поля играл Артур.

"Наполи" отказался от высокого прессинга и давал "Ювентусу" свободу при билд-апе. "Юве" провел один из лучших матчей в сезоне в плане прессинга и контрпрессинга. Активность туринцев и их эффективность в этих важнейших аспектах игры заставили Гаттузо вносить коррективы уже к середине первого тайма. "Наполи" перестроилось на игру с одним форвардом и пятью полузащитниками, еще больше насытив центральную зону. Эта структура была близка к 4-1-4-1 или 4-3-3, но, учитывая, то что "Наполи большую часть времени действовал в фазе игры без мяча, а Бакайоко не опускался между линиями, а в основном держался на одном уровне с Зелинским и Демме, думаю, формация 4-5-1 больше всего соответствует действиям "Наполи".

Нужно отметить интересную особенность высокого прессинга "Юве", в котором активную роль играл Роналду. Криштиану осуществлял давление на Кулибали, учитывая, что левый защитник Руи часто был слишком высоко, единственным адекватным вариантом для Калиду (ну кроме выноса) был возврат на вратаря или игра на Маноласа. Пирло заставлял соперника начинать свои атаки под давлением через менее сильного защитника. Бакайоко и Демме были плотно закрыты. К Демме поднимался Артур, а Бакайоко держал Кулушевски.

В целом, "Ювентус" за счет качественного прессинга сдержал соперника и не дал ему сыграть в свой футбол, но по большому счету, статистика матча вполне отображает его ход. "Наполи" практически не уступал команде Пирло. На мой взгляд, ключевым отрезком матча стала первая пятнадцатиминутка второго тайма. После перерыва "бьянко-нери" активизировались и за счет интенсивного контрпрессинга прижали соперника. Именно в этот период и был забит первый гол в матче. Давление "Ювентуса" принесло несколько угловых, один из которых удалось преобразовать в гол Роналду.

Несмотря на почти равные показатели во владении мячом, "Наполи" в основном контролировал мяч на своей половине поля. Позиционные атаки выходили редко, а быстрые выпады не подразумевали под собой большой процент владения на трети поля соперника.

Тепловая карта хорошо отображает степень активности команд в финальной трети поля. У "Ювентуса" она значительно выше – 161 против 61 передач.

У "Наполи" было два отличных шанса спасти игру, и как минимум перевести ее в дополнительное время, но если уже такой технарь, как Инсинье, не попадает с одиннадцати метров в открытый угол ворот, то рассчитывать на успех трудно.

После матча Андреа Пирло поделился впечатлениями от завоевания своего первого трофея в качестве главного тренера:

"Я очень рад. Выиграть первый трофей в качестве тренера — это совсем другое чувство, даже лучше, чем выиграть трофей в роли игрока. Это лучше, потому что я возглавляю прекрасную команду и работаю в клубе с богатой историей. Это редкость, когда в финале обе команды хорошо играют. Для "Ювентуса" было очень важно победить, но когда играешь с настроем, то удача тебе благоволит. Мы хотели доказать, что не являемся той командой, что проиграла "Интеру". Мы с Гаттузо два тренера двух разных команд, сейчас это другой вид отношений. Конечно, я расстроен, что он не победил, однако я рад за себя. Во время и после игры мы не шутили, так как были слишком сосредоточены на игре. После матча с "Интером" мы получили в свой адрес слишком много незаслуженной критики, учитывая, чего мы добились в этом сезоне, так что я рад, что нам удалось завоевать этот трофей".

В свою очередь, Гаттузо выразил неудовлетворения качеством поля и сравнил матч с шахматным поединком:

" Я должен поблагодарить своих игроков, поскольку они сделали то, что могли. В первом тайме они были немного робкими, но хорошо отреагировали на пропущенный гол. Обе команды уважали друг друга, это был шахматный поединок, ни у одной из сторон не было много моментов для гола. Обе команды были достойны друг друга, но не показали своей лучшей игры. "Ювентус" пытались использовать скорость своих нападающих, но большую часть времени мы блокировали им пространство. Я также должен сказать, что поле было в ужасном состоянии, и на нем было непросто играть в футбол. Это не оправдание, обе команды пострадали от этих условий".

"Ювентус" выиграл в основное время, с убедительным счетом, но нельзя сказать, что команда Пирло переиграла "Наполи". "Бьянко-нери" были очень далеки от принципов игры, описываемых Пирло в своей распиаренной дипломной работе. По большому счету, чемпионы одержали победу над обладателями кубка за счет более высокого индивидуального мастерства отдельных исполнителей и элементарного везения. Улыбку фортуны "старая синьора" заслужила своим старанием.

Очевидно, что команда Пирло после ужасной игры в дерби Италии с "Интером" элементарно больше хотела победить, чем "Наполи". Часто провалы мобилизуют все внутренние резервы. Возможно, это именно такой случай. "Юве" здорово отпахал, на протяжении всего матча поддерживая интенсивный прессинг.

В равной игре ключевыми моментами оказались - рикошет мяча от Бакайоко к Роналду, неточный удар Инсинье с пенальти и еще один рикошет в пользу "Юве" после удара Лосано в компенсированное время. Это слишком тонкая грань, чтобы говорить о реванше Андреа Пирло. Главный позитивный момент для "Ювентуса" – это порция положительных эмоций и уверенности в собственных возможностях перед важными матчами Серии А.

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