Фикайо Томори продолжит карьеру в итальянском клубе

Итальянский "Милан" зарегистрировал сделку с защитником "Челси" Фикайо Томори, информирует Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний фуболист перейдет на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа за 28 млн евро. В пятницу вечером игрок прилетит в Милан, чтобы пройти медосмотр. Дебют защитника может состояться уже в субботней игре 19-го тура серии А против "Аталанты".

Confirmed. Fikayo Tomori will be in Milano on Friday to have medicals as new AC Milan player, paperworks signed today with Chelsea. ????



Final details: loan until June 2021 [6 months] with buy option around €28.2m [£25m]. He’ll fly to Italy in the next few hours. ???? #CFC #ACMilan https://t.co/tQ7yQRZMov