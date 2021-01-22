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Фикайо Томори продолжит карьеру в итальянском клубе

Италия
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На правах аренды до конца сезона

Фикайо Томори продолжит карьеру в итальянском клубе
Новина українською

Итальянский "Милан" зарегистрировал сделку с защитником "Челси" Фикайо Томори, информирует Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний фуболист перейдет на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа за 28 млн евро. В пятницу вечером игрок прилетит в Милан, чтобы пройти медосмотр. Дебют защитника может состояться уже в субботней игре 19-го тура серии А против "Аталанты".

Напомним, что в текущем сезоне Томори лишь раз выходил на поле в составе лондонцев в рамках АПЛ.

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В статье: Челси (Лондон) Милан (Италия) Фикайо Томори
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Источник:
Fabrizio Romano

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