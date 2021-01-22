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Рома попытается подписать 19-летнего защитника из МЛС

Италия
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Ранее игроком интересовался Ювентус

Рома попытается подписать 19-летнего защитника из МЛС
Новина українською

Защитник американского клуба "Даллас" Райан Рейнолдс близок к переезду в Италию. Но если раньше главным претендентом на него считался туринский "Ювентус", то сейчас в гонке за право подписания игрока лидирует римская "Рома".

По информации издания Goal, "волки" готовы выложить за Рейнолдса € 8 млн, в то время как "старая синьора" не делает никаких конкретных предложений "Далласу". "Ювентус" хотел подписать 19-летнего американца и сразу же отправить его в аренду в "Беневенто".

Самому Рейнолдсу руководство "Ромы" готово платить € 800 тыс. в год. "Ювентус" не намерен перебивать это предложение и готов выйти из борьбы за игрока.

Отметим, на счету Рейнолдса 27 матчей и 5 голевых передач в Высшей футбольной лиге Америки — MLS.

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В статье: Ювентус (Турин) Рома (Рим) Райан Рейнолдс
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