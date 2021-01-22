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Рома попытается подписать 19-летнего защитника из МЛС
Ранее игроком интересовался Ювентус
Защитник американского клуба "Даллас" Райан Рейнолдс близок к переезду в Италию. Но если раньше главным претендентом на него считался туринский "Ювентус", то сейчас в гонке за право подписания игрока лидирует римская "Рома".
По информации издания Goal, "волки" готовы выложить за Рейнолдса € 8 млн, в то время как "старая синьора" не делает никаких конкретных предложений "Далласу". "Ювентус" хотел подписать 19-летнего американца и сразу же отправить его в аренду в "Беневенто".
Самому Рейнолдсу руководство "Ромы" готово платить € 800 тыс. в год. "Ювентус" не намерен перебивать это предложение и готов выйти из борьбы за игрока.
Отметим, на счету Рейнолдса 27 матчей и 5 голевых передач в Высшей футбольной лиге Америки — MLS.
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