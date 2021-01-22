Италия
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На 35-летнего Льоренте претендуют три клуба
А нужен ли он?
По информации журналиста Альфредо Педуллы, форвард Фернандо Льоренте может покинуть "Наполи".
На 35-летнего испанца претендуют "Удинезе", "Беневенто" и "Атлетик".
Игрок примет решение касаемо своего будущего на следующей неделе.
В текущем сезоне на счету Льоренте 3 матча в рамках Серии А.
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