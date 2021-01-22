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На 35-летнего Льоренте претендуют три клуба

Италия
(1 голосов)

А нужен ли он?

На 35-летнего Льоренте претендуют три клуба
Новина українською

По информации журналиста Альфредо Педуллы, форвард Фернандо Льоренте может покинуть "Наполи".

На 35-летнего испанца претендуют "Удинезе", "Беневенто" и "Атлетик".

Игрок примет решение касаемо своего будущего на следующей неделе.

В текущем сезоне на счету Льоренте 3 матча в рамках Серии А.

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В статье: Фернандо Льоренте Наполи (Неаполь)
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