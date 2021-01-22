Ибрагимович и Манджукич могут сыграть с первых минут в ближайшем матче

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли оценил вероятность того, что новичок Марио Манджукич сыграет вместе с форвардом Златаном Ибрагимовичем в ближайшее время.

"Выйдет ли Марио на поле со Златаном? Верю, что это возможно, но он только прибыл, ему нужно найти свой ритм. Они сыграют вместе, когда ситуация этого будет требовать", — цитирует Пиоли Football Italia.

Ранее Пиоли отметил, что Манджукич готов сыграть против "Аталанты".

Матч серии А между "Миланом" и "Аталантой" пройдет 23 января.