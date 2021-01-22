Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Роме присуждено техническое поражение за использование лишней замены
Было 2:4, стало 0:3
Римская "Рома" получила техническое поражение за использование лишней замены в матче кубка Италии против "Специи".
Команда Фонсеки проиграла со счетом 2:4, а в экстра-тайме португалец сделал шестую замену, вместо дозволенных пяти. Спортивный суд Италии формально изменил счет - 3:0 в пользу "Специи".
Serie A’s sporting judge has ruled today that the final score of Roma’s 4-2 Coppa Italia loss to Spezia has been changed to a 3-0 forfeit defeat for the Giallorossi, who made six substitutions despite only being allowed five.— Get Italian Football News (@_GIFN) January 22, 2021
Напомним, что мы сообщали ранее о возможной
Популярное сейчас
- Яремчук о голе в ворота Генка: Это был один из самых красивых мячей в моей карьере
- Болотников: У Коломойского нет шансов в клубе Карпаты Львов
- Атлетико оторвался уже на семь очков. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Милан остаётся единоличным лидером, Юве лишь пятый. Турнирная таблица Серии А - 2020/21
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место