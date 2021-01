Официально: Роме присуждено техническое поражение за использование лишней замены

Римская "Рома" получила техническое поражение за использование лишней замены в матче кубка Италии против "Специи".

Команда Фонсеки проиграла со счетом 2:4, а в экстра-тайме португалец сделал шестую замену, вместо дозволенных пяти. Спортивный суд Италии формально изменил счет - 3:0 в пользу "Специи".

Serie A’s sporting judge has ruled today that the final score of Roma’s 4-2 Coppa Italia loss to Spezia has been changed to a 3-0 forfeit defeat for the Giallorossi, who made six substitutions despite only being allowed five.