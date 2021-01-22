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Официально: Роме присуждено техническое поражение за использование лишней замены

Италия
(2 голосов)

Было 2:4, стало 0:3

Официально: Роме присуждено техническое поражение за использование лишней замены
UA-Футбол
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Римская "Рома" получила техническое поражение за использование лишней замены в матче кубка Италии против "Специи".

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Команда Фонсеки проиграла со счетом 2:4, а в экстра-тайме португалец сделал шестую замену, вместо дозволенных пяти. Спортивный суд Италии формально изменил счет - 3:0 в пользу "Специи".

Напомним, что мы сообщали ранее о возможной отставке Фонсеки.

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В статье: Рома (Рим) Специя
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