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Фактор Златана. Йович не захотел переходить в Милан, боясь проиграть конкуренцию

Италия
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По итогу вернулся в Германию

Фактор Златана. Йович не захотел переходить в Милан, боясь проиграть конкуренцию
UA-Футбол
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На прошлой неделе "Айнтрахт" официально объявил о возвращении Луки Йовича из "Реала". Однако история могла сложиться по-другому.

Предметный интерес также проявлял "Милан". По информации Bild, серб отказался от предложения "россонери", так как боялся проиграть конкуренцию Ибрагимовичу и много времени проводить на скамейке запасных.

"Милан" был готов арендовать Йовича на полгода, но после отказа заключил сделку с Марио Манджукичем. С ним также был подписан контракт на шесть месяцев.

Отметим, что в первой же игре после возвращения, Лука забил два гола за "Айнтрахт".

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В статье: Златан Ибрагимович Реал (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Милан Лука Йович
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