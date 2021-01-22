Фактор Златана. Йович не захотел переходить в Милан, боясь проиграть конкуренцию

На прошлой неделе "Айнтрахт" официально объявил о возвращении Луки Йовича из "Реала". Однако история могла сложиться по-другому.

Предметный интерес также проявлял "Милан". По информации Bild, серб отказался от предложения "россонери", так как боялся проиграть конкуренцию Ибрагимовичу и много времени проводить на скамейке запасных.

"Милан" был готов арендовать Йовича на полгода, но после отказа заключил сделку с Марио Манджукичем . С ним также был подписан контракт на шесть месяцев.

Отметим, что в первой же игре после возвращения, Лука забил два гола за "Айнтрахт".