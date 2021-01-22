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Гасперини: Милан сумел доказать свой высокий уровень, опровергнув мнение многих
Но пока пройдена лишь половину пути
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал свой комментарий накануне матча против лидера Серии А - "Милана".
"В таких важных матчах многие ждут зрелища, но это не всегда происходит. Для "Аталанты" это будет особенный матч и мы надеемся, что футбол понравится всем.
"Милан" в текущем сезоне уже доказал свой высокий уровень, опровергнув мнение многих. Ибрагимович? Он уникальный футболист, но "россонери" уже доказывали, что могу побеждать и без него. В футболе есть важные игроки, но команда всегда важнее", - заявил Гасперини.
Отметим, что этой зимой "Аталанта" доказывает, что игрок не может быть выше команды. Клуб продает Папу Гомеса после
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