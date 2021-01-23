Златан-2021. Станет ли Марио Манджукич решающим январским ударом Милана?

Сегодня лидера Серии А "Милан" ожидает сложнейший бой с "Аталантой". Он и без того падает с ног, постоянно недосчитывается пяти-шести важных игроков, в атаке играют Златан и запасные. А здесь ещё и такой соперник. Впрочем, на этот раз будет усиление. Настоящим бойцом, чемпионом. Марио Манджукич не играл в футбол с марта, а в Европе - с мая 2019-го. Тем не менее, его приход вызвал немалый энтузиазм. В нём даже видят символ атаки клуба на Скудетто. Станет ли он ещё одним январским решающим ударом вслед за Иброй, Симоном Кьером? Марко Ван Боммелем в сезоне Скудетто-2011?

Дёшево и сердито

Следует заметить, что экономическое положение "Милана" подаёт некоторые надежды. От коронавируса клуб пострадал меньше. Согласно подсчётам The Swiss Ramble, его внешний долг банкам и другим кредитным организациям составляет 115 миллионов евро. У "Ювентуса", например, почти 400, у "Интера" - 500. Долги другим клубам и игрокам уменьшились - со 176-ти до 76-ти миллионов. У "Юве" - 300. Зарплатную ведомость за год удалось урезать на 13 процентов. А ущерб от коронавируса составил 42 миллиона. Не так уж много, как кажется. Клуб стаёт более надёжным для инвесторов, растёт в соцсетях.

Вместе с тем, в сезоне 2019/20 его убыток возрос на 49 миллионов евро и стал вторым в Европе после "Ромы". 192 миллиона. Общий за семь лет вышел на 735. Также следует отметить, что Ивану Газидису не удалось увеличить коммерческие поступления, по которым счёт против "Интера" и "Ювентуса" - 77:142:186. Потому после четырёх лет с 515-ю миллионами расходов на трансферы нетто трансферные фестивали закончились. Тем более, что соотношение зарплатной ведомости к годовому доходу подскочило с и без того ужасных 85-ти (ФИФА рекомендует 70) процентов к 93-ём. Большой, опасный разрыв.

Проще говоря, лишних денег ни на трансферы, ни на зарплаты нет. Точнее, у владельцев - Elliott Management Group - есть. Но они скованы Финансовым Фейр-плей. Да и уже инвестировали в клуб/потеряли на нём около полумиллиарда евро. Потому, и из-за коронавируса, остаётся лишь один выбор - тотальная экономия. Потому в январе игроков (Мейте, Марио, Томори) подписывают в аренду либо свободными агентами. Как, в принципе, было и в сентябре. А ныне Манджукич - наиболее статусный и титулованный свободный агент. Да и стоил он сравнительно немного - 1.8 миллиона зарплаты на полгода.

Старая крепкая колонна

Его профиль как игрока также подходит команде. Особенно - в плане опыта. После летней кабинетной войны, выигранной у Газидиса и Elliott, Паоло Мальдини строит здание из молодёжи с колоннами из огромного опыта. В команде играют ветераны Златан Ибрагимович, Симон Кьер и Чиприан Татарушану, но даже с ними она самая молодая в лигах Топ-5. "Подписание Манджукича - подтверждение нашей стратегии. Очень молодой команды с усилениями готовыми игроками". Стратегия видится даже во времени перехода. Ведь Ибра и Кьер также были подписаны год назад в январе. Те подписания изменили команду.

Да и по стилю он также идеален. "Милан" играет в сверхинтенсивный вертикальный футбол, с яростным высоким прессингом и стремительными атаками. Завершает каждую атаку ударом. Владение мячом, количество и точность передач, в чём Марио слаб, его не очень интересуют. Зато удар в каждой атаке, ещё недавнее лидерство в лиге по верховым дуэлям (травма Златана испортила), беготня без устали, присутствие в штрафной - такой стиль для хорвата. В "Ювентусе" он научился играть на левом фланге без качеств настоящего вингера. В "Милане" похожее исполняет Ребич, то есть тактика отработана.

Ну а характер, которым "россонери" ныне также изумляют и восхищают - главный его козырь. Марио - лидер, настоящий чемпион. Умеющий забивать в важнейших и сложнейших матчах. Выигравший 24 командных трофея в карьере. Он крайне скромен и незаметен вне поля, о его личной жизни почти ничего не известно. Самым известным аспектом можно назвать заявление о том, что предпочёл бы тренировке времяпровождение со своей собакой. Но на поле и в раздевалке всегда заметен, всегда борется, всегда готов напихать партнёрам по команде за лень или наглость. В чём весьма напоминает Златана.

Он был лучшим бомбардиром Евро-2012. Забивал дортмундской "Боруссии" в победных финалах Суперкубка и Лиги Чемпионов. Забивал за "Атлетико" победный гол "Реалу" в Суперкубке, громил его в лиге (4:0) с голом и ассистом. Забивал ему за "Ювентус" дважды на "Бернабеу" в знаменитом матче "вместо сердца - мусорное ведро". Забивал за "Юве" в победном Суперкубке-2015. И в финале Лиги Чемпионов-2017 акробатический гол, признанный УЕФА лучшим в том году. При том, что тогда играл на левом фланге в схеме "пяти звёзд". Он придал вроде бы обычной схеме 4-2-3-1 новый шарм, новую грань.

Лучше всего его иллюстрирует открытое письмо ультрас "Ювентуса". "Ты всегда останешься в наших сердцах, благодаря страсти, особым отношениям с нами, борьбе до конца в каждом матче, ужасе, который вселял в соперников, серьёзности. Список длинный, но мы по-настоящему любили этого игрока. Он профи, он хотел вернуться в Италию любой ценой, и мы не способны осуждать его. Надеемся, ты проведёшь счастливые полгода в Италии. Без побед". Если ультрас так трогательно встречают переход любимца в стан одного из злейших врагов, значит, этот игрок, этот человек и вправду особенный.

Главные сомнения

Разумеется, такой переход не мог не вызвать и вопросы, сомнения. Марио 12 раз подряд забивал более девяти мячей за сезон, но он не человек 25-30. За 497 матчей на взрослом уровне забил 197 голов. Желательно бы средние показатели побольше. В "Ювентусе" забил 44 в 162-ух. Впрочем, на это есть ответ. При "живом" Златане Манджукичу и не нужно будет забивать по 30 голов за сезон. Ему нужно будет уметь поддержать со скамьи запасных, во время ротации, в важнейших матчах. А во всём этом он очень хорош. Как и в терроризировании соперников и без мяча, в движении без него, выборе позиции.

Взаимоотношения с тренерами также вызывают вопросы. Марио заявлял, что чувствовал отрицательную энергию и неуважение Хосепа Гвардиолы и даже не готов сесть выпить кофе с ним. Даже заявляет, что тот не ставил его в состав в "Баварии", поскольку не хотел, чтобы он стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. Хотя там скорее дело было в силе нового конкурента - Роберта Левандовски. Диего Симеоне прямо признавал, что хорват раздражает его. Оба тренера заявляли, что игрок не выполняет указания. А Маурицио Сарри просто сразу же отказался от него, заявляя, что не подходит под его стиль.

Но и здесь есть объяснения. Все эти тренеры ставят систему гораздо выше игроков. Нянчиться с обычными винтиками в машине Гвардиола, Симеоне и Сарри не намерены. Последний также продвигал своего любимчика Гонсало Игуаина. Марио же нужно общение. Поэтому известные своей гармонией с игроками Юпп Хайнкес и Массимилиано Аллегри легко находили с ним общий язык, относились к нему замечательно и ставили очень высоко. А Стефано Пиоли по стилю как раз из когорты Юппа и Макса, а не трёх первых. Для него крайне важно общение с игроками. И он уже воспринял приход Марио с энтузиазмом.

Главный вопрос, о физической форме игрока, остаётся. И на него нет ответа. В своё время Феликс Магат в "Вольфсбурге" заявлял, что он может легко пробегать два матча подряд. Именно он остался стоять последним после трёх овертаймов подряд на Чемпионате Мира-2018, забил англичанам на 109-ой минуте и вывел хорватов в финал. Ныне фанат бокса и изнуряющей борьбы ММА сообщает, что даже без клуба тренировался очень тяжело, его личный фитнесс-тренер уверен, что будет готов за две-три недели. Но всё же ему 34, и он вернулся с того света футбола - Ближнего Востока. И даже там не играл.

Настроен он точно решительно. "Если бы я не думал, что готов, остался бы дома и смотрел телевизор. Я работал тяжело и ждал такого предложения. Поверьте, я в хорошей форме. Я абсолютно готов. У меня никогда не было серьёзных травм. И я готов играть на любой позиции на поле". Даже после 24-ёх трофеев он голоден к ним. Хотя и скромен. "Вы знаете мои амбиции, но я разговариваю лишь на поле". Также он мотивирован отомстить "Ювентусу" за некрасивое расставание, за игнорирование его не только тренером, но и клубом. Хотя и отвергает вопросы о мести, а игроков "Юве" называет друзьями.

Адаптируется ли он? Уживётся ли со Златаном? "Милан" традиционно представляет новичков с коллажем со зверем из семейства кошачьих на фоне. Манджукичу достался тигр. Со львом могут быть проблемы. Впрочем, лидеры, чемпионы по натуре всегда могут найти общий язык. Судя по интервью, Златан отлично понимает, что юной команде нужны ещё лидеры. "Теперь мы будем пугать соперников вдвоём". Да и Манджукич никак не эгоцентрист, он умеет уступать место. Он лидирует прежде всего благодаря личному примеру. А адаптации помогут соотечественник Ребич и отлично знакомый по "Вольфсбургу" Кьер.

Первый положительный знак - включение в заявку на сегодня после десяти месяцев без футбола и всего нескольких дней тренировок. "Он отлично влился сразу же. У него современная, европейская ментальность", - заявил Пиоли. "С присоединением к команде не возникло никаких проблем, а наоборот - много позитива. И его физическая форма очень хороша. Он готов играть".

И шесть, и 12, и 18 месяцев тому Манджукич мог найти новый клуб. Немало он упустил из-за высоких требований по зарплате. Но в итоге пошёл на компромисс и одновременно получил отличный шанс. "Милан" рискует небольшой суммой и контрактом на полгода. Марио рискует карьерой. Впрочем, он уже немалого достиг в карьере. А голод, профессионализм и спортивная наглость остались. Он уже выбрал "проклятую" футболку с номером "девять". В которой после Филиппо Индзаги Пьонтек, Игуаин, Андре Силва, Луис Адриано, Торрес, Дестро, Пато провалились. Но в Супер Марио как-то верится больше.