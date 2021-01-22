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Официально: Милан арендовал защитника Челси Томори
Поговаривают, что есть опция выкупа
Фикайо Томори - игрок "Милана". Сделку подтвердила официальная пресс-служба лондонского "Челси".
23-летний защитник перебрался в Италию до конца сезона. Помимо этого, по данным ряда зарубежных СМИ, летом "россонери" смогут его выкупить за 30 миллионов евро.
Good luck in Italy, @FikayoTomori_! ????????????— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 22, 2021
Томори - воспитанник академии "Челси", успевший параллельно поиграть за "Дерби" и "Халл Сити". В текущем сезоне отыграл лишь четыре игры, потеряв доверие Фрэнка Лэмпарда.
Отметим, что зимой "Милан" уже подписал Марио Манджукича и Суалихо Мейте.
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