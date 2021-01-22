Официально: Милан арендовал защитника Челси Томори

Фикайо Томори - игрок "Милана". Сделку подтвердила официальная пресс-служба лондонского "Челси".

23-летний защитник перебрался в Италию до конца сезона. Помимо этого, по данным ряда зарубежных СМИ, летом "россонери" смогут его выкупить за 30 миллионов евро.

Good luck in Italy, @FikayoTomori_! ???????????? — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 22, 2021

Томори - воспитанник академии "Челси", успевший параллельно поиграть за "Дерби" и "Халл Сити". В текущем сезоне отыграл лишь четыре игры, потеряв доверие Фрэнка Лэмпарда.

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Отметим, что зимой "Милан" уже подписал Марио Манджукича и Суалихо Мейте.