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Официально: Милан арендовал защитника Челси Томори

Италия
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Поговаривают, что есть опция выкупа

Официально: Милан арендовал защитника Челси Томори
UA-Футбол
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Фикайо Томори - игрок "Милана". Сделку подтвердила официальная пресс-служба лондонского "Челси".

23-летний защитник перебрался в Италию до конца сезона. Помимо этого, по данным ряда зарубежных СМИ, летом "россонери" смогут его выкупить за 30 миллионов евро.

Томори - воспитанник академии "Челси", успевший параллельно поиграть за "Дерби" и "Халл Сити". В текущем сезоне отыграл лишь четыре игры, потеряв доверие Фрэнка Лэмпарда.

Читайте такжеФрэнк Лэмпард отреагировал на слухи о возможном переходе Фикайо Томори

Отметим, что зимой "Милан" уже подписал Марио Манджукича и Суалихо Мейте.

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В статье: Челси (Лондон) Милан Фикайо Томори
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